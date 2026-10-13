Ekim dolunayı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

Dolunayın tam evresi sabah saatlerinde gerçekleşecek. Ancak Ay , dolunaydan önceki ve sonraki gecelerde de büyük ölçüde aydınlık görünümüyle gökyüzünü süsleyecek. Özellikle ufka yakın olduğu saatlerde Ay'ın daha büyük ve turuncuya çalan tonlarda görünmesi, gözlem yapmak isteyenlere etkileyici manzaralar sunabilecek.

AVCI DOLUNAYI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Avcı Dolunayı'nın, hava koşullarının uygun olması halinde Türkiye'nin birçok bölgesinden çıplak gözle izlenebilmesi bekleniyor. Ay'ın doğuş ve batış saatleri gözlem yapılacak konuma göre değişirken, ufkun açık olduğu alanlar dolunayı izlemek için daha elverişli olacak.

Ekim ayının dolunayı, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 07.11'de tam evresine ulaşacak.

Dolunayı gözlemlemek için teleskop ya da dürbün gibi özel bir ekipmana ihtiyaç duyulmuyor. Şehir ışıklarının daha az olduğu, doğu ufkunun açık bulunduğu ve yüksek yapıların görüşü engellemediği noktalar, gökyüzünü izlemek isteyenler için avantaj sağlayacak.