Ekim dolunayı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

Avcı Dolunayı olarak bilinen gök olayı, sonbahar döneminin dikkat çeken astronomik olayları arasında yer alıyor.
Dolunayın tam evresi sabah saatlerinde gerçekleşecek. Ancak Ay, dolunaydan önceki ve sonraki gecelerde de büyük ölçüde aydınlık görünümüyle gökyüzünü süsleyecek. Özellikle ufka yakın olduğu saatlerde Ay'ın daha büyük ve turuncuya çalan tonlarda görünmesi, gözlem yapmak isteyenlere etkileyici manzaralar sunabilecek.
AVCI DOLUNAYI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Avcı Dolunayı'nın, hava koşullarının uygun olması halinde Türkiye'nin birçok bölgesinden çıplak gözle izlenebilmesi bekleniyor. Ay'ın doğuş ve batış saatleri gözlem yapılacak konuma göre değişirken, ufkun açık olduğu alanlar dolunayı izlemek için daha elverişli olacak.
Ekim ayının dolunayı, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 07.11'de tam evresine ulaşacak.
Dolunayı gözlemlemek için teleskop ya da dürbün gibi özel bir ekipmana ihtiyaç duyulmuyor. Şehir ışıklarının daha az olduğu, doğu ufkunun açık bulunduğu ve yüksek yapıların görüşü engellemediği noktalar, gökyüzünü izlemek isteyenler için avantaj sağlayacak.
AVCI DOLUNAYI NEDİR, NEDEN BU İSİMLE ANILIYOR?
Avcı Dolunayı'nın adı, Kuzey Yarımküre'de geçmişten günümüze aktarılan mevsimsel geleneklere dayanıyor. Hasat döneminin sona ermesinin ardından kış hazırlıklarına başlayan topluluklar, dolunayın aydınlattığı geceleri avlanmak için de değerlendiriyordu.
Bu gelenek nedeniyle sonbaharda görülen dolunaylardan biri, İngilizcede "Hunter's Moon" olarak adlandırıldı. Türkçeye Avcı Dolunayı olarak çevrilen bu isim, eylül ayında görülen Hasat Dolunayı'nın ardından gelen dolunay için kullanılıyor.
DOLUNAY NASIL OLUŞUR?
Dolunay, Ay'ın Dünya'ya bakan yüzünün Güneş ışığıyla tamamen aydınlanmış göründüğü evredir. Bu sırada Dünya, Güneş ile Ay'ın arasında bulunur ve Ay'ın aydınlık yüzü Dünya'dan büyük ölçüde görünür.
Ay'ın evreleri yaklaşık 29,5 günlük bir döngü içinde tekrarlanır. Dolunayın tam olarak gerçekleştiği an belirli bir saate denk gelse de Ay, bu anın öncesinde ve sonrasında da birkaç gece boyunca dolunaya yakın görünümünü korur.
AY VE ÜLKER YILDIZ KÜMESİ GÖKYÜZÜNDE YAKINLAŞACAK
Ekim ayının gökyüzü takviminde dikkat çeken bir diğer olay da Ay ile Ülker yıldız kümesinin yakın görünümü olacak. 27 Ekim akşamı gökyüzünde birbirine yakın konumda görülebilecek bu iki gök cismi, gökyüzü gözlemcilerinin ilgisini çekebilir.
Hava koşullarının elverişli olması durumunda, ekim ayının son günlerinde gökyüzünü izlemek isteyenler hem dolunayın parlak görünümünü hem de Ay'ın yıldız kümelerine yakın konumlandığı anları gözlemleme fırsatı bulabilecek.