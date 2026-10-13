Haberler Yaşam İstifa etti, tazminatını kaptı! Yargıtay son noktayı koydu: İşverenin yaptığı hata pahalıya patladı İstifa etti, tazminatını kaptı! Yargıtay son noktayı koydu: İşverenin yaptığı hata pahalıya patladı Çalıştığı bankada görev yeri ve pozisyonu sürekli değiştirilen çalışan, istifa edince kıdem tazminatından oldu sanıldı. Ancak işverenin itirazına rağmen Yargıtay’dan çıkan karar, benzer durumdaki milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! İşte İHA









Özel bir banka şubesinde bireysel bankacılık yönetici yardımcılığı görevinden alınan banka çalışanı, daha düşük bir kadro olan bireysel müşteri ilişkileri yönetici yardımcılığı statüsünde çalıştırılmaya başlandı. Ardından günü birlik veya haftalık olacak şekilde bankanın başka şubelerinde çalışmaya zorlanan bankacı istifa etti. Banka yönetimiyle kıdem tazminatı görüşmelerinden netice alamayan banka çalışanı, İş Mahkemesi'nin kapısını çaldı. Bankanın başka şubelerinde çalışmak durumunda kaldığını, ağır ve haksız işyeri şartları sebebiyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

Davalı banka avukatı da davanın belirsiz alacak davası şeklinde açılamayacağını, talep edilen alacağın zamanaşımına uğradığını, davacının görevinde statü azalması gibi bir durum olmadığını, istifa ederek işten ayrıldığından kıdem tazminatına hak kazanmadığını savunarak davanın reddini istedi. Mahkeme; aynı bankada 16 sene çalışan davacının iş sözleşmesini haklı nedenle sonlandırdığı ve kıdem tazminatına hak kazandığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi. Davalı banka avukatı kararı istinafa taşındı.