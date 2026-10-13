İzmir’de yetişiyor, sofralardan eksik olmuyor! Beyin sağlığından sindirime kadar…

Ege Bölgesi'nde ceviz yetiştiriciliği, tarımsal üretime ve bölge ekonomisine katkı sağlayan faaliyetler arasında bulunuyor. İklim ve toprak koşullarının uygun olduğu alanlarda yetiştirilen ceviz, içerdiği sağlıklı yağlar, lif, vitamin ve minerallerle de öne çıkıyor. Sonbahar aylarında hasat edilen ürün, hem sofralarda hem de gıda sektöründe geniş kullanım alanı buluyor.

EGE'NİN TARIMINDA CEVİZİN ÖNEMİ ARTIYOR

Ceviz, Ege Bölgesi'nde farklı illerde yetiştirilen değerli tarım ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor. İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla ve Kütahya'da üretimi yapılan ceviz, hem doğrudan tüketim hem de gıda sanayisindeki kullanımıyla ekonomik önem taşıyor.

Ceviz yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi belirleyen başlıca unsurlar arasında toprağın yapısı, sulama koşulları ve iklim özellikleri bulunuyor. Derin ve iyi drene edilmiş topraklarda gelişimi desteklenen ceviz ağaçları, özellikle ilkbahar geç donlarından ve yaz aylarındaki aşırı sıcaklardan etkilenebiliyor. Bu nedenle bölgeye uygun çeşitlerin seçilmesi ve doğru tarımsal uygulamaların yapılması, üretimin sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor.