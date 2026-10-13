Karın bölgesindeki yağlara son! öyle faydaları var ki...

Kapya biberler tatlıdır ve besin değerleri renklerine göre değişkenlik gösterir. Sarı, turuncu, yeşil ve kırmızı olarak ortaya çıkar. Kırmızı olanları diğerlerinden daha fazla potasyum içerir. Yeşil kapya biberler ise antioksidan özelliğine sahip polifenoller açısından daha zengindir. Pişmiş olarak tüketilmek isteniyorsa, pişirme süresine dikkat edilmelidir. Aksi takdirde besin değerlerini kaybedebilir. Yağda uzun süre kavrulan kapya biberler, yüzde 25 oranında vitamin kaybına uğrar. Bu yüzden pişirme şekli ve süresi önemlidir.

. Yüksek miktarda karotenoid içeren kapya biber, yaşa bağlı olarak gelişen görme kaybına karşı koruyucudur. . C vitamini deposudur ve kansızlığa iyi gelir. Anemi, üreme çağındaki kadınların en çok şikayet ettiği sorunlardan biridir. Ancak C vitamini, vücudun demir emilimi kapasitesini artırır. Bu yüzden düzenli olarak kapya biber tüketmek kansızlığı önlemeye yardımcı olur. . İçerisindeki A vitamini ile cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar. Yaraları hızlı bir şekilde iyileştirmede etkilidir. . Beyaz kan hücrelerinin çoğalmasında başarılı sonuç verir. . Antioksidan kaynağı olması nedeniyle, kanserin ve kap hastalıklarının oluşmasını engellemekte faydalıdır..Beslenme programına kapya biberi dahil etmek, uzun vadede Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır. Günümüzde sadece yaşlılarda değil, gençler için de bir sorun olan unutkanlık vitamin ve mineral eksikliğinden kaynaklanabilir. Yetersiz beslenme bunun en büyük nedenidir. Düzenli olarak kapya biber yemek unutkanlık için faydalıdır. . Şeker hastalığı olanların, polifenol içeren bu sebzeyi mutlaka tüketmesi gerekir. Çünkü kan şekeri seviyelerinin düzene sokulmasında başarılıdır. Diyabete yakalanma riskini önlemeye de yardımcıdır.

KAPYA BİBER NASIL TÜKETİLİR?

Çiğ bir şekilde sabah kahvaltısında kapya biber tüketilmesi yararlıdır. Akşam yemeği için zeytinyağlı ya da etli olarak dolma yapabilirsiniz. Salata ve közlenmiş hali ile meze tarifleri için uygun bir malzemedir. Sebze çorbalarına, et yemeklerine ve mantar soteye eşlik edecek lezzete sahiptir.

Sebze kızartmalarından hoşlanıyorsanız, kapya biberi bu şekilde de tüketebilirsiniz. Sarımsaklı yoğurt eşliğinde oldukça hafif bir öğün oluşturabilirsiniz. Yaşadığınız yerin iklimi el veriyorsa kurutabilirsiniz. Özellikle Güneydoğu mutfağının önemli bir lezzeti olan kuru biber dolmasını yapabilirsiniz. Öğüterek baharat olarak da kullanabilirsiniz.