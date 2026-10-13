Karın bölgesindeki yağlara son! öyle faydaları var ki...

Kapya biberler tatlıdır ve besin değerleri renklerine göre değişkenlik gösterir. Sarı, turuncu, yeşil ve kırmızı olarak ortaya çıkar. Kırmızı olanları diğerlerinden daha fazla potasyum içerir. Yeşil kapya biberler ise antioksidan özelliğine sahip polifenoller açısından daha zengindir. Pişmiş olarak tüketilmek isteniyorsa, pişirme süresine dikkat edilmelidir. Aksi takdirde besin değerlerini kaybedebilir. Yağda uzun süre kavrulan kapya biberler, yüzde 25 oranında vitamin kaybına uğrar. Bu yüzden pişirme şekli ve süresi önemlidir.
KAPYA BİBERİN FAYDALARI NELERDİR?
. Yüksek miktarda karotenoid içeren kapya biber, yaşa bağlı olarak gelişen görme kaybına karşı koruyucudur.
. C vitamini deposudur ve kansızlığa iyi gelir. Anemi, üreme çağındaki kadınların en çok şikayet ettiği sorunlardan biridir. Ancak C vitamini, vücudun demir emilimi kapasitesini artırır. Bu yüzden düzenli olarak kapya biber tüketmek kansızlığı önlemeye yardımcı olur.
. İçerisindeki A vitamini ile cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar. Yaraları hızlı bir şekilde iyileştirmede etkilidir.
. Beyaz kan hücrelerinin çoğalmasında başarılı sonuç verir.
. Antioksidan kaynağı olması nedeniyle, kanserin ve kap hastalıklarının oluşmasını engellemekte faydalıdır..Beslenme programına kapya biberi dahil etmek, uzun vadede Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır. Günümüzde sadece yaşlılarda değil, gençler için de bir sorun olan unutkanlık vitamin ve mineral eksikliğinden kaynaklanabilir. Yetersiz beslenme bunun en büyük nedenidir. Düzenli olarak kapya biber yemek unutkanlık için faydalıdır.
. Şeker hastalığı olanların, polifenol içeren bu sebzeyi mutlaka tüketmesi gerekir. Çünkü kan şekeri seviyelerinin düzene sokulmasında başarılıdır. Diyabete yakalanma riskini önlemeye de yardımcıdır.
KAPYA BİBER NASIL TÜKETİLİR?
Çiğ bir şekilde sabah kahvaltısında kapya biber tüketilmesi yararlıdır. Akşam yemeği için zeytinyağlı ya da etli olarak dolma yapabilirsiniz. Salata ve közlenmiş hali ile meze tarifleri için uygun bir malzemedir. Sebze çorbalarına, et yemeklerine ve mantar soteye eşlik edecek lezzete sahiptir.
Sebze kızartmalarından hoşlanıyorsanız, kapya biberi bu şekilde de tüketebilirsiniz. Sarımsaklı yoğurt eşliğinde oldukça hafif bir öğün oluşturabilirsiniz. Yaşadığınız yerin iklimi el veriyorsa kurutabilirsiniz. Özellikle Güneydoğu mutfağının önemli bir lezzeti olan kuru biber dolmasını yapabilirsiniz. Öğüterek baharat olarak da kullanabilirsiniz.
KAPYA BİBER ÇİĞ YENİR Mİ?
Tatlı bir biber çeşidi olan kapya, isteğe bağlı olarak çiğ ya da pişmiş tüketilebilir. Kalori bakımından düşüktür ve diyet yapanlar için yağsız bir şekilde çiğ tüketmek daha yararlı olur. Kimyasal yapısında bulunan, kalsiyum, A vitamini, C vitamini, E vitamini, demir, potasyum, magnezyum, Beta karoten, B6 vitamini, folat, niasin, B2 vitamini, K vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendiren kapya biberin, vitamin ve minerallerinin ölmemesi için çiğ ya da az pişmiş yemek daha faydalıdır.
KAPYA BİBER TANSİYONU DÜŞÜRÜR MÜ?
İster bahçenizde yetiştirebilir, isterseniz marketten satın alabilirsiniz. Kapya ulaşılması kolay ve çok faydalı bir sebzedir. İnsan sağlığına birçok olumlu etkisi vardır. Kapya biber, C vitamini sayesinde güçlü bir idrar söktürücüdür. Düzenli olarak idrar yapmak hem vücuttaki toksinleri atar, hem de kan basıncını dengeleyerek tansiyonu düzene sokar. Antikoagülan, içeren kapya biber, kanı sulandırır ve pıhtılaşmayı engeller. Bundan dolayı kalp ve damar tıkanıklığına karşı koruma sağlar.
KAPYA BİBER KİLO VERDİRİR Mİ?
Çiğ veya pişmiş bir şekilde yenilebilen kapya biber kilo vermeye yardımcıdır. Antioksidan özelliği sayesinde toksin atmayı ve yağ yakmayı kolaylaştırır. Düşük kalorili ve bol vitaminli olmasından dolayı sağlıklı kilo verdirir. Kapya biberin yüzde 92'si sudan oluşur. Yağ ve karbonhidrat oranı neredeyse sıfırdır. Sabah, öğle veya akşam, gönül rahatlığıyla diyet menüsüne eklenebilir. Kilo vermeyi hızlandıran lif ve çeşitli diğer bileşenler bakımından zengindir.
KAPYA BİBER METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR MI?
Kapsaisin maddesi, metabolizmanın hızlı çalışmasını sağlar. Kapya biber, bu maddenin en çok bulunduğu sebzelerden biridir. Söz konusu madde, termojenez yöntemiyle vücudu ısıtarak yağ yakmaya ve metabolizmanın hızlı çalışmasına teşvik eder. Yağ oksidasyonunu bu şekilde dengeler. Özellikle karın bölgesindeki yağlardan kurtulmak için birebirdir.