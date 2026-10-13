KYK BURSU BU YIL NE KADAR? 2026 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU MU?

Önceki yıllarda burs ve öğrenim kredisi tutarlarında yapılan artışların ocak ayında duyurulması nedeniyle yeni zamla ilgili beklentiler de yıl sonuna doğru gündeme gelebilir. Bununla birlikte 2027 yılına yönelik zam oranı ve açıklama tarihi henüz kesinleşmiş değil.

Bu nedenle öğrencilerin yeni dönemde ne kadar burs veya kredi alacağına ilişkin tahminlerin resmi karar olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Yeni tutarlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamanın ardından netlik kazanacak.