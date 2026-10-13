KYK BURSU BU YIL NE KADAR? 2026 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU MU?

2026-2027 eğitim öğretim dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığının 12 Ekim 2026 tarihli duyurusuyla başladı. Başvuruların 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabileceği bildirildi.
İlk kez bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler, ara sınıf öğrencileri ve gerekli şartları taşıyan yurt dışında eğitim gören Türk vatandaşları başvuru yapabiliyor.
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları, e-Devlet üzerinden ilgili başvuru ekranı aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olması önem taşıyor.
2026 KYK BURSU NE KADAR?
Gençlik ve Spor Bakanlığının 5 Ocak 2026 tarihli açıklamasıyla KYK burs ve öğrenim kredisi tutarlarına yüzde 33 zam yapıldı. Artırılan ödemeler 6 Ocak 2026 itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.
Mevcut tutarlar öğrenim düzeyine göre şöyle:
Ön lisans ve lisans öğrencileri: 4.000 TL
Yüksek lisans öğrencileri: 8.000 TL
Doktora öğrencileri: 12.000 TL
Açıklanan tutarlar hem KYK bursu hem de öğrenim kredisi için geçerli. Burs, gerekli koşulları sağlayan öğrencilere karşılıksız olarak verilirken öğrenim kredisi mezuniyet sonrasında geri ödenmesi gereken destekler arasında yer alıyor.
2026-2027 KYK BURS ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversite öğrencilerinin gündemindeki konulardan biri de KYK burs ve kredi ödemelerine yapılacak yeni zam. Ancak 2026-2027 eğitim öğretim döneminde geçerli olacak yeni tutarlar için henüz resmi bir zam oranı açıklanmadı.
Önceki yıllarda burs ve öğrenim kredisi tutarlarında yapılan artışların ocak ayında duyurulması nedeniyle yeni zamla ilgili beklentiler de yıl sonuna doğru gündeme gelebilir. Bununla birlikte 2027 yılına yönelik zam oranı ve açıklama tarihi henüz kesinleşmiş değil.
Bu nedenle öğrencilerin yeni dönemde ne kadar burs veya kredi alacağına ilişkin tahminlerin resmi karar olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Yeni tutarlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamanın ardından netlik kazanacak.
KYK BURSUNA NE KADAR ZAM YAPILACAK?
2027 yılında KYK burs ve öğrenim kredisi tutarlarına ne kadar artış yapılacağı henüz açıklanmadı. Mevcut durumda lisans ve ön lisans öğrencileri aylık 4 bin TL, yüksek lisans öğrencileri 8 bin TL, doktora öğrencileri ise 12 bin TL ödeme alıyor.
Yeni zam oranının belirlenmesiyle birlikte tüm öğrenim düzeyleri için geçerli olacak aylık tutarların yeniden duyurulması bekleniyor. Öğrencilerin, güncel rakamlar için Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.