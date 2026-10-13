Sakarya’daki trafik kazasında hayatını kaybetmişti! AK Partili Başkan son yolculuğuna uğurlandı

Geyve Yöresel Ürünler Merkezi mevkisinde tırın, ayva yüklü traktörün ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada ölen İzmir'in cenazesi, Geyve Merkez Camisi'ne getirildi. İzmir'in yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, İzmir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İnci ve Murat Kaya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, partililer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Olayda yaşamını yitiren Suriye uyruklu Hamed Ethem'in cenazesi ise Şanlıurfa'ya gönderildi.

Kazaya karışan tırın sürücüsü A.R.A'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Sakarya'da Geyve-Taraklı kara yolu Geyve Yöresel Ürünler Merkezi mevkisinde tır, ayva yüklü traktör ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada, İzmir ile Ethem hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.