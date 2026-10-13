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TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOĞU 13-19 EKİM | Bu hafta indirimde hangi ürünler var? Tuvalet kâğıdı, zeytinyağı...

Tarım Kredi Marketleri’nin 13-19 Ekim aktüel kataloğu yayımlandı. Temel gıda ve temizlik ürünlerinden bebek bakım malzemelerine uzanan haftanın fırsat listesinde zeytinyağı, sucuk, tuvalet kâğıdı çeşitleri dikkat çekiyor.

HABER MERKEZİ

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Tarım Kredi Marketleri'nin 13-19 Ekim aktüel kataloğu, haftanın indirimli ürünlerini alışveriş tutkunlarıyla buluşturuyor.

Mutfak ihtiyaçlarından temizlik ve bebek bakım ürünlerine kadar pek çok kategoriyi kapsayan katalogda hangi ürünlerin yer aldığı merak ediliyor.

TARIM KREDİ MARKETLERİ 13-19 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

Kuru Dut (250 G): 149,90 TL

Fındık İç (180 G): 139,00 TL

Pilavlık Bulgur (2,5 KG): 99,00 TL

Osmancık Pirinç (2,5 KG): 199,00 TL

Sıvı Sabun Çeşitleri (750 ML): 42,90 TL

Tuvalet Kağıdı 2 Katlı (16'lı): 128,90 TL

Zeytinyağı (1 L): 279,00 TL

Leblebi Beyaz / Sarı (200 G): 41,90 TL

Kurutulmuş Trabzon Hurması (100 G): 74,90 TL

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