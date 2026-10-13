TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOĞU 13-19 EKİM | Bu hafta indirimde hangi ürünler var? Tuvalet kâğıdı, zeytinyağı...

Mutfak ihtiyaçlarından temizlik ve bebek bakım ürünlerine kadar pek çok kategoriyi kapsayan katalogda hangi ürünlerin yer aldığı merak ediliyor.