Haberler Yaşam VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ait burs takvimini duyurdu. İlkokuldan üniversiteye kadar milyonlarca öğrenciye burs imkanı sunan Vakıflar Genel Müdürlüğü, ortaöğrenim başvuruları devam ederken üniversite öğrencileri için de takvimi duyurdu. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? İşte, başvuru ayrıntıları... HABER MERKEZİ









Burs almak isteyen öğrenciler için başvuru tarihleri kadar kimlerin bu destekten yararlanabileceği merak konusu oldu. Ailelerin gelir durumu ve öğrencilerin öğrenim bilgileri şartları sunulurken burs başvuruları internet üzerinden gerçekleştiriliyor. VGM, 2026-2027 dönemi için başvuru koşullarını ve izlenecek adımları duyurdu.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ait burs takvimini duyurdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları 6 Ekim'de başladı ve 20 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek. Üniversite öğrencileri ise başvurularını 22-31 Ekim 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik yükseköğrenim bursunda başvuru ekranı 22 Ekim saat 10.00'da açılacak, 31 Ekim saat 23.59'da kapanacak.