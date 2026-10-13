VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

Burs almak isteyen öğrenciler için başvuru tarihleri kadar kimlerin bu destekten yararlanabileceği merak konusu oldu. Ailelerin gelir durumu ve öğrencilerin öğrenim bilgileri şartları sunulurken burs başvuruları internet üzerinden gerçekleştiriliyor. VGM, 2026-2027 dönemi için başvuru koşullarını ve izlenecek adımları duyurdu.
VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ait burs takvimini duyurdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları 6 Ekim'de başladı ve 20 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek.
Üniversite öğrencileri ise başvurularını 22-31 Ekim 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik yükseköğrenim bursunda başvuru ekranı 22 Ekim saat 10.00'da açılacak, 31 Ekim saat 23.59'da kapanacak.
VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
VGM bursları, eğitim hayatını sürdüren ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için sağlanıyor. Başvurular değerlendirilirken öğrencinin öğrenim durumu, aile gelirleri ve sosyal koşulları dikkate alınıyor.
Yükseköğrenim bursuna Türkiye'deki üniversitelerde ön lisans veya lisans eğitimi gören öğrenciler başvurabiliyor. Ancak bazı durumlarda burs hakkından yararlanılamıyor.
-En az asgari ücret düzeyinde sürekli geliri bulunan öğrenciler
-Yüksek lisans ve doktora eğitimi alanlar
-Polis Akademisi ve askeri okul öğrencileri
-Normal öğrenim süresini aşarak ek süre kullananlar
-Kamu kurumlarından karşılıksız burs alanlar
-VGM'den muhtaç aylığı alan öğrenciler
VGM BURSU NE KADAR, KAÇ AY ÖDENECEK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim yılı için burs tutarlarını da açıkladı. Buna göre üniversite öğrencilerine aylık 4 bin TL, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ise aylık 1.750 TL destek sağlanacak.
Yükseköğrenim bursu, ekim ile mayıs ayları arasında toplam 8 ay boyunca ödenecek. Ortaöğrenim eğitim yardımı ise 9 ay sürecek.
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs almak isteyen öğrenciler, işlemlerini www.vgm.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Formda istenen öğrenci ve aile bilgilerinin doğru girilmesi gerekiyor. VGM, başvuru yapmadan önce internet sitesinde yayımlanan kılavuzun incelenmesini de öneriyor.
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KYK BURSU ALANLAR VGM BURSUNDAN YARARLANABİLİR Mİ?
Üniversite öğrencilerinin en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri de KYK bursu ile VGM bursunun birlikte alınıp alınamayacağı. KYK'dan karşılıksız burs almaya hak kazanan öğrencilere VGM yükseköğrenim bursu verilmiyor. Ancak KYK öğrenim kredisi kullanan öğrenciler, gerekli şartları karşılamaları halinde VGM bursundan yararlanabiliyor.
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuru süresinin tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin beyan ettikleri bilgiler incelenecek. Değerlendirmeler sonrası sonuç duyurusuyla ve burs kazanan öğrencilerin tamamlaması gereken işlemler kurumun resmi internet sitesinden ilan edilmesi bekleniyor.