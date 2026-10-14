KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? | Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

2027 yılı resmi tatil takvimini araştıran vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın hangi tarihlere denk geldiğini merak ediyor. Mayıs ayında kutlanacak olan bayramın başlangıç günü, arefe tarihi ve tatil süresi, planlarını önceden yapmak isteyenlerin yakın takibinde bulunuyor. Peki, 2027 Kurban Bayramı ne zaman başlayacak ve bayram tatili kaç gün sürecek? İşte Diyanet'in dini günler takvimine ilişkin merak edilenler…
2027 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE HANGİ GÜN BAŞLIYOR?
2027 yılında Kurban Bayramı, 16 Mayıs Pazar günü başlayıp 19 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Bayram öncesindeki arife günü ise 15 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın gün gün takvimi şu şekildedir:
Arife Günü: 15 Mayıs 2027 Cumartesi
Bayramın 1. Günü: 16 Mayıs 2027 Pazar
Bayramın 2. Günü: 17 Mayıs 2027 Pazartesi
Bayramın 3. Günü: 18 Mayıs 2027 Salı
Bayramın 4. Günü: 19 Mayıs 2027 Çarşamba
2027 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Resmi mevzuat kapsamında Kurban Bayramı tatili, arife günü öğleden sonra başladığı için toplamda 4.5 gündür.