KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? | Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

2027 yılı resmi tatil takvimini araştıran vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın hangi tarihlere denk geldiğini merak ediyor. Mayıs ayında kutlanacak olan bayramın başlangıç günü, arefe tarihi ve tatil süresi, planlarını önceden yapmak isteyenlerin yakın takibinde bulunuyor. Peki, 2027 Kurban Bayramı ne zaman başlayacak ve bayram tatili kaç gün sürecek? İşte Diyanet'in dini günler takvimine ilişkin merak edilenler…