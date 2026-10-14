Meme kanserinin ilk belirtileri neler? Bu değişiklikleri sakın göz ardı etmeyin

Meme kanseri , erken dönemde belirti vermeden ilerleyebilen hastalıklar arasında bulunuyor. Memede veya koltuk altında yeni ortaya çıkan bir kitle, meme derisinde değişiklik, meme başında içe dönme ve kendiliğinden gelişen akıntı, hastalığın olası belirtileri arasında sayılıyor. Peki, hangi belirtiler dikkate alınmalı ve ne zaman doktora başvurulmalı? Detaylar...

MEMEDE KİTLE VE KOLTUK ALTINDA ŞİŞLİK NE ANLAMA GELİYOR?

Meme kanserinin en sık görülen belirtilerinden biri, memede veya koltuk altında ele gelen yeni bir kitledir. Bu kitle sert yapıda olabilir ve çoğu zaman ağrıya neden olmayabilir. Ancak kitlenin ağrısız olması, mutlaka önemsiz olduğu anlamına gelmediği gibi, ağrı olması da tek başına kanser göstergesi olarak değerlendirilmiyor.

Memede daha önce bulunmayan bir sertlik, şişlik veya belirgin şekil değişikliği fark edildiğinde sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Bir memenin diğerine göre yeni gelişen büyümesi ya da belirli bir bölgede kalıcı hassasiyet oluşması da değerlendirilmesi gereken değişiklikler arasında yer alıyor.