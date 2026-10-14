TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 TUS 2. dönem tercih sürecinin sona ermesiyle adaylar, ÖSYM 'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklamasını bekliyor. Uzmanlık eğitimi alacakları branş ve kurumları öğrenmek isteyen hekimler, sonuçların ilan tarihini ve sorgulama ekranını araştırıyor.

TUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

ÖSYM, 2026 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları için henüz resmi bir tarih paylaşmadı. Önceki dönemlerdeki açıklama takvimleri dikkate alındığında, 7 Ekim'de sona eren tercihlerin sonuçlarının 15-20 Ekim tarihleri arasında açıklanabileceği öngörülüyor. Ancak kesin tarih için ÖSYM'nin duyurusu bekleniyor.