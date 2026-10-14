Haberler Yaşam Yarım asırdır mesleğinin başında! Çırak bulamayan 73 yaşındaki ustadan çağrı: "Sanat altın bileziktir" Yarım asırdır mesleğinin başında! Çırak bulamayan 73 yaşındaki ustadan çağrı: 'Sanat altın bileziktir' Yarım asırdır ayakkabılara yeniden hayat veren 73 yaşındaki Hüsnü Donalı, yıllara meydan okuyor. 13 çırak yetiştiren usta, gençlerin mesleğe ilgisinin azalmasından dert yanarken “Sanat altın bileziktir.” diyerek gençlere bu gibi meslek dallarını mutlaka öğrenmeleri gerektiğini söyledi. Donalı, 73 yaşındaki ilerleyen yaşına rağmen mesleğini ilk günkü aşkla sürdürüyor. İHA









Çorum'un Alaca ilçesinde yaşayan Hüsnü Donalı, 50 yıldır eskiyen ayakkabılara yeniden kullanıma hazır hale getiriyor. Askerlik vazifesini tamamladıktan sonra 1,5 yıl çıraklık yapan Donalı, ustasının gözleri rahatsızlanınca mesleği devraldı. İlk olarak derme çatma bir tahta barakada mesleğe adım atan 4 çocuk babası usta, yıllar içinde yetiştirdiği 13 çırağıyla birlikte gece gündüz demeden çalışarak ailesinin geçimini sağladı. İlçede görev yapan diğer 4 ayakkabı tamircisinin de ustası olduğunu ifade eden Hüsnü Donalı, gelişen teknolojiye ve değişen yaşam şartlarına rağmen dükkanının kapısını her sabah ilk günkü heyecanla açıyor.

Gençlerin zanaata olan ilgisinin her geçen gün azaldığını dile getiren Donalı, çırak yetişmediğini ve öğrenilen her bir sanatın altın bilezik niteliğinde olduğunu söyledi.



"YARIM ASIRDIR DEVAM EDİYOR"



Hiç ara vermeden yarım asırdır mesleğini sürdürdüğünü belirten Donalı, "Askerden sonra bir dükkan açtım. Yarım asırdır devam ediyorum. 1,5 sene çıraklık yaptım, ustam eniştemdi. Sonra onun gözleri görmemeye başladı. Kendim dükkanımı açtım, devam ettim. Bir sene, bizim tahta baraka dediğimiz barakalarda devam ettik. Ondan sonra caminin altında dükkanımı açtım. 13 tane çırağım vardı. İkisi de oğullarım. Onlar da mesleği yapmadılar. Şu an iki tane çırağım bu mesleğe devam ediyorlar. Eskiden çok işimiz olurdu, gece gündüz çalışırdık. Ben saat 02.00'de dükkanda çalışırken bekçi gelirdi, cama vururdu, 'oğlum, sesini meydandan duydum, yeter, evine gidip istirahat et' derdi. Allah'a şükürler olsun, mesleğimden memnunum. Bu mesleği severek yaptım. Dört tane çocuğum var, Allah'ın izniyle onları yetiştirdim, hepsini evlendirdim. Ayakkabı satışını bıraktım. Zaten 10-15 sene gibi bir süre ayakkabı satışı yaptım. İşim şu anda da güzel. Evet, çırağım yok ama rahatım. İşlerim de iyi" dedi.

