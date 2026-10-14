Zaman ölçümünde yeni dönem: Artık saniye uygulaması sona eriyor

NEGATİF ARTIK SANİYE ENDİŞESİ GÜNDEMDE

Uzmanların gündemindeki bir diğer konu ise Dünya'nın dönüş hızındaki kısa vadeli değişimler nedeniyle bir saniye eklemek yerine zaman standardından bir saniye çıkarılmasının gerekebilmesi. Daha önce uygulanmamış olan negatif artık saniyenin, kritik dijital altyapılarda ciddi uyum sorunları yaratabileceği belirtiliyor. Yeni öneriyle atom zamanının Dünya'nın dönüşünden kademeli olarak uzaklaşmasına izin verilmesi ve saatlere artık saniye eklenmemesi hedefleniyor. İki zaman sistemi arasındaki farkın bir saate ulaşmasının ise 3 bin yıldan fazla sürebileceği tahmin ediliyor. Gelecekte bu farkın yönetilmesi için artık saat uygulamasının gündeme gelip gelmeyeceğine ise sonraki nesiller karar verecek.