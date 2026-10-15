Arkadaşını tüfekle vurmuştu! O olayda karar çıktı...

Olay, 19 Mart günü İnönü ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Karargah Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evde bulunan av tüfeğinin ateş alması sonucu 15 yaşındaki Bünyamin Bozkurt göğsünden vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan lise birinci sınıf öğrencisi M.F.Y. (15) hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla dava açıldı.

"İÇERİ GİRDİĞİMİZDE YERDE YATAN ÇOCUĞU GÖRDÜK"



Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık M.F.Y., maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen 112 Acil Sağlık görevlisi, ihbar üzerine olay yerine gittiklerini belirterek, "İçeri girdiğimizde yerde yatan bir yaralı gördük. Çocuğa müdahale ettik. Yanındaki çocuk panik halindeydi. 'Ben taşıyayım, ben indireyim' gibi heyecanlı hareketleri vardı. Biz kendisini oradan uzaklaştırdık" ifadelerini kullandı.



"TÜFEĞİN MEKANİK YAPISI BOZUKTU"



Duruşmada söz alan katılan vekili, sanığın tüfeği bilerek doldurup ateş ettiğini ve maktulü hedef aldığını öne sürerek cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları ise esas hakkındaki savunmalarında, olayın bir kaza sonucunda meydana geldiğini belirtti. Kriminal raporlarda tüfeğin mekanik yapısının bozuk olduğunun ve sarsılma durumunda tetik çekilmeksizin ateş alabileceğinin tespit edildiğini vurgulayan avukatlar, sanığın olay sonrası 112'yi aratması, yaraya havluyla tampon yapması ve arkadaşını sırtında taşımak istemesinin kasıt olmadığını gösterdiğini ifade ederek beraat ve tahliye talebinde bulundu.