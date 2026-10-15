Haberler Yaşam DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? DGS 2026 EK TERCİH TERCİH KILAVUZU DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? DGS 2026 EK TERCİH TERCİH KILAVUZU DGS'de ilk yerleştirmede herhangi bir lisans programına giremeyen adaylar için ek tercih bekleyişi sürüyor. DGS ek tercihte bulunacak öğrenciler boş kalan kontenjanları ve tercih koşullarını öğrenmek için ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzu bekliyor. Peki, DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? İşte detaylar... HABER MERKEZİ









DGS'de ilk yerleştirmelerin tamamlanmasının ardından gözler ek tercih takvimine çevrildi. Üniversiteye yerleşemeyen adaylar, boş kontenjanlardan yararlanabilmek için ÖSYM'nin yapacağı açıklamayı bekliyor. Ek tercih tarihleri ve kılavuzun yayımlanma durumuna ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmazken adayların bekleyişi sürüyor.

2026 DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? ÖSYM, 2026 DGS ek tercih tarihlerini henüz açıklamadı. Dikey Geçiş Sınavı'nın ilk tercihleri 27 Ağustos - 3 Eylül 2026 tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları ise 8 Eylül'de ilan edilmişti. İlk yerleştirmede herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar için ek tercih takviminin önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.