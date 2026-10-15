HGS’de yeni dönem başlıyor! Başkasının aracını kullanan sürücüler dikkat...

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ödemeleriyle ilgili yeni bir uygulama gündeme geldi. Paylaşılan bilgilere göre, otoyol ve köprülerde yapılan ihlalli geçişlerin sorgulanması ve ödenmesi için e-Devlet üzerinden işlem yapılması gerekiyor.

Önceki uygulamada yalnızca araç plakası girilerek sorgulama ve ödeme yapılabildiği belirtilirken, yeni sistemde kullanıcıların kendi araçları üzerinden işlem gerçekleştirmesi öngörülüyor. Bu değişiklik, özellikle başkasına ait aracı kullanan sürücülerin ödeme sürecini etkiliyor.