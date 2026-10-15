HGS’de yeni dönem başlıyor! Başkasının aracını kullanan sürücüler dikkat...

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ödemeleriyle ilgili yeni bir uygulama gündeme geldi. Paylaşılan bilgilere göre, otoyol ve köprülerde yapılan ihlalli geçişlerin sorgulanması ve ödenmesi için e-Devlet üzerinden işlem yapılması gerekiyor.
Önceki uygulamada yalnızca araç plakası girilerek sorgulama ve ödeme yapılabildiği belirtilirken, yeni sistemde kullanıcıların kendi araçları üzerinden işlem gerçekleştirmesi öngörülüyor. Bu değişiklik, özellikle başkasına ait aracı kullanan sürücülerin ödeme sürecini etkiliyor.
HGS BORCU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL ÖDENİR?
İhlalli geçiş borcunu kontrol etmek isteyen araç sahiplerinin, paylaşılan bilgilere göre şu adımları izlemesi gerekiyor:
-Web tarayıcısı üzerinden e-Devlet sistemine giriş yapın.
-Arama bölümüne "Araçlarım" yazarak ilgili hizmeti bulun.
-Listeden işlem yapmak istediğiniz aracı seçin.
-"Geçiş" sekmesine girerek otoyol geçiş bilgilerini kontrol edin.
-İhlalli geçiş borcu bulunuyorsa listelenen tutarları inceleyin.
-İlgili borcun yanındaki "Ödeme yap" seçeneğini kullanın.
-İstenen banka veya kredi kartı bilgilerini girerek işlemi tamamlayın.
-İşlem adımlarının ve hizmetin güncel durumunun e-Devlet üzerinden kontrol edilmesi önem taşıyor.
BAŞKASININ ARACINI KULLANANLAR NE YAPACAK?
NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre; Yeni uygulamaya ilişkin haberlerde en çok dikkat çeken ayrıntı, emanet araç kullanan sürücülerin ödeme süreci oldu. Arkadaşının, yakınının veya başka bir kişinin aracını kullanan sürücüler, ihlalli geçiş nedeniyle oluşan borcu kendi hesaplarından doğrudan ödeyemeyebilir.
Bu durumda araç sahibinin borcu kontrol etmesi ve ödemenin tamamlanması için işlem yapması gerekebilir. Aracı kullanan kişinin ise oluşan geçiş ücretini araç sahibiyle görüşerek karşılaması önem taşıyor.
HGS BORCU OLAN SÜRÜCÜLER NELERE DİKKAT ETMELİ?
Köprü ve otoyollarda ihlalli geçiş yapan sürücülerin borçlarını zamanında kontrol etmeleri gerekiyor. Ödeme kanallarında yaşanabilecek değişiklikler nedeniyle sürücülerin yalnızca plaka sorgulamasına güvenmek yerine ilgili kurumların resmî internet sitelerinden güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.
Önemli not: HGS ödeme sisteminde tüm sürücüleri kapsayan kesin bir değişiklik yapıldığı ve ödemelerin yalnızca ruhsat sahiplerince gerçekleştirilebildiği bilgisi, resmî bir duyuruyla doğrulanmadan kesin hüküm olarak sunulmamalıdır. Güncel uygulama için e-Devlet, Karayolları Genel Müdürlüğü ve ilgili otoyol işletmecilerinin resmî kanalları kontrol edilmelidir.