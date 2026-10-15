KARAYOLLARI KURA SONUÇLARI 2026 | Karayolları kura sonuçları açıklandı mı? KGM kura çekimi saat kaçta başlıyor?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) taşra teşkilatında görevlendirilecek 50 sürekli işçi için kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Başvuru yapan adaylar, kura saatini, sonuçların açıklanacağı tarihi ve asıl-yedek adayların yer aldığı isim listesine nasıl ulaşabileceklerini merak ediyor. KGM kura çekimi saat kaçta başlıyor?", "Karayolları kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? İşte detaylar...
KARAYOLLARI KURA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?
Kura çekimi bugün saat 09:30'da noter huzurunda başladı. KGM Genel Müdürlük Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi tamamlanırken, adaylar güncel isim listesinin resmi kanallarda erişime açılmasını bekliyor.
Kura sonuçları, noter tasdik işlemlerinin tamamlanmasının ardından Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresindeki Duyurular sayfası olan "www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular" bağlantısı üzerinden kamuoyuna ilan edilecektir. Adayların sonuç listelerini ve evrak teslim takvimini bu resmi adres üzerinden takip etmeleri gerekmektedir.
Alım yapılacak 50 kadro için asıl adayların yanı sıra 4 katı kadar yedek aday belirlenecek.