KARAYOLLARI KURA SONUÇLARI 2026 | Karayolları kura sonuçları açıklandı mı? KGM kura çekimi saat kaçta başlıyor?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) taşra teşkilatında görevlendirilecek 50 sürekli işçi için kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Başvuru yapan adaylar, kura saatini, sonuçların açıklanacağı tarihi ve asıl-yedek adayların yer aldığı isim listesine nasıl ulaşabileceklerini merak ediyor. KGM kura çekimi saat kaçta başlıyor?", "Karayolları kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? İşte detaylar...