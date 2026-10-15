SON DAKİKA: Valilik duyurdu: İstanbul'da yarın kuvvetli yağış olacak: O bölgelere dikkat!

Son dakika: İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Olası sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.
VALİLİKTEN YENİ UYARI
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.
YARIN SABAHTAN İTİBAREN ETKİSİNİ ARTIRACAK: O BÖLGELER DİKKAT!
Yarın sabah saatlerinden itibaren bölgede yağışların yeniden başlayacağı aktarılan açıklamada, yağışların İstanbul'un başta Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçelerinde ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağının tahmin edildiği kaydedildi.
HAFTA SONU DA DEVAM EDECEK
Açıklamada, yağışların yarın gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak cumartesi günü İstanbul genelinde ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli şekilde devam etmesinin beklendiği bildirildi.
14 Ekim'de meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı olumsuzlukların halen devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, yeni yağışlı sistemin sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskini beraberinde getirebileceği vurgulandı.Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
VALİ GÜL AFET SONRASI AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde etkili olan sağanakla ilgili yapılan çalışmalar ve son duruma ilişkin Eyüpsultan'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi.
İstanbul'a 1942 yılından bu yana düşen en yüksek yağış miktarından bahsettiklerini belirten Gül, "Geçmiş yıllarda 200 kiloya yakın bir düşüş olmuş. Bugünkü rakamımız 261 kilo olarak ölçüldü. Öncelikle tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat eden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Üç vatandaşımız hastanede tedavi görüyorlar. Hayati tehlikeleri yok, durumları iyi. Onlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.
Gül, ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu bire bir takip ettiğini, bakanların da süreçle yakından ilgilendiğini, kendi alanlarıyla ilgili zaman zaman kendilerinden bilgi alarak ve talimatlarını ilettiklerini vurguladı.
İlk andan itibaren il ve ilçe afet koordinasyon kurullarının toplanarak çalışmalara başlandığını dile getiren Gül, "Bildiğiniz gibi afetlerle ilgili il ve ilçe koordinasyon kurullarının dışında ayrıca çalışma gruplarımız var. Selle ilgili de 19 çalışma grubumuz kendi alanlarıyla ilgili teknik olarak çalışmalara başladılar. Valiliğimiz koordinasyonunda AFAD başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, ilçe belediyelerimiz, 1. Ordu Komutanlığımız, Emniyetimiz, Jandarmamız, Sahil Güvenliğimiz, Kızılayımız ve bütün kurum ve kuruluşlar kendi alanlarında bu çalışmayı sürdürdüler." ifadelerini kullandı.
Vali Gül, 8 bin 597 kurtarma personelinin yanı sıra 38 bin destek personeli olmak üzere toplamda 46 bin 597 personelin hizmet verdiğine dikkati çekerek, bu ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına bizzat katıldıklarını vurguladı.
"AN İTİBARIYLA 16 KAPALI YOL BULUNMAKTA"
İl genelinde 2 bin 722 kişiden bazılarının botla, bazılarının ise farklı araçlarla kurtarıldıklarını belirten Gül, an itibarıyla 14 yerde küçük çaplı kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Vali Gül, 39 ilçede barınma sorunu olan tüm vatandaşların kaymakamların koordinasyonunda kamu misafirhaneleri, oteller ve diğer sosyal donatılarda misafir edildiklerini söyledi.
Kızılayın da ilk andan itibaren Afet Beslenme Grubu olarak vatandaşların beslenme ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden Gül, "İstanbul Havalimanı'nda 51 sefer alternatif havalimanlarına yönlendirildi. 7 geliş, 12 gidiş olmak üzere toplam 19 sefer iptal edildi. Etkilenen vatandaşlara yeme ve konaklama hizmeti hava yolları tarafından sunuldu. An itibarıyla 16 kapalı yol bulunmakta olup, bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ana arterlerdeki daha küçük çaplı ve alternatifi olan yerler." bilgisini verdi.
OKULLAR YARIN TATİL EDİLDİ
İstanbul Valisi Gül, kent genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının bugün tatil edildiğini hatırlattı.
Aynı şekilde kamuda hamileler, engelliler ve buna benzer özel mazereti olan çalışanlara da idari izin verildiğine işaret eden Gül, şöyle devam etti:
"Daha güvenli eğitim verebilmesi için okullarımızı kurduğumuz ekipler marifetiyle baştan sona kontrol ediyoruz. Herhangi bir elektrik kaçağı var mı, buna benzer bir sorunu var mı? Bize ulaşan çok büyük sorun olmamakla birlikte çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, velilerimizin güvenliği her şeyden önce geliyor. Dolayısıyla yarın da okullarımız tatil edildi. Aynı şekilde öğrencilerimiz yarın da istirahat edecekler. Bizler de cuma, cumartesi, pazar günü okullarımızı baştan sona elden geçirerek pazartesi gününe sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim görülebilecek bir duruma getirmiş olacağız. Aynı şekilde diğer kamu görevlileriyle ilgili açıkladığımız idari izinler yarın da devam edecek. Üniversitelerimizle ilgili tatil olup olmamasını bugün olduğu gibi üniversitelerimizin kendi yönetimleri karar verecekler. Kendi ihtiyaçlarına bakarak, uygun görüyorlarsa yarın tatil edecekler. Bizim temennimiz tatil olması."
"MOTORLARLA İLGİLİ YASAĞIMIZ AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"
Gül, risklere karşı vatandaşlara zorunlu olmadıkça önümüzdeki birkaç gün dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.
Yol ve binalarda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Gül, "Motorlarla ilgili yasağımız aynı şekilde devam edecek. Onlarla ilgili trafik şartları uygun olduğunda ilave bir açıklama yapacağız. Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları dikkate alması, can kaybı ve buna benzer zararları azaltma noktasında etkili oldu. Ben bu açıdan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Aynı şekilde uyarılarımızı dikkate alarak bodrum ve benzeri yerlerde, su baskını riski olan yerlerde bulunmamaları da bu zararları azalttı." değerlendirmesinde bulundu.
Gül, afet sürecinde AFAD koordinasyonunda tüm kurumların görev yaptığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgili bakanlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.
"DEVLETİMİZ GÜÇLÜ, MİLLETİMİZ DEVLETİMİZİN ARKASINDA"
Devletin tüm kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizen Gül, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın zararlarının telafi edilmesiyle ilgili zarar tespit komisyonlarımız çalışmaya başladı. Yarın, cumartesi ve pazar da çalışmaya devam edecek. Hedefimiz pazartesi gününe kadar tamamının tespit edilmesi ve pazartesi itibarıyla da hemşerilerimizin zararın ne olacağını ve nasıl karşılanacağı noktasında somut, elle tutulur bir cevap vermemiz. Ama hiç endişelenmesinler. Devletimiz güçlü, milletimiz devletimizin arkasında. Hiç kimse açta açıkta kalmaz. Tek üzüntümüz iki hemşehrimizin vefat etmesi. Diğerlerinin hepsinin telafisi bir şekilde mümkün. İnşallah bunun telafi edildiğini geçmişte olduğu gibi bu afette de görmüş olacağız."