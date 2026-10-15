TUS tercih sonuçları açıklandı mı? TUS sonuç sorgulama

TUS ikinci dönem tercihleri 30 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tercihlerini tamamlayan hekimler için sırada uzmanlık eğitimi alacakları programlara yapılacak yerleştirmeler bulunuyor. ÖSYM 'nin sonuçları ilan etmesiyle birlikte adayların yerleştikleri kurumlar ve kayıt işlemlerine ilişkin ayrıntılar da belli olacak.

TUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?ÖSYM, uzmanlık eğitimi için tercih yapan hekimlerin hangi branşlara ve sağlık kurumlarına yerleştiğini gösteren sonuçların ilan edileceği tarihi duyurmadı.Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından yerleştirme değerlendirmeleri beklenirken sonuçların ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından yakından takip ediliyor.