İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 EKİM CUMA |AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurdu! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul Avrupa Yakası'nda BEDAŞ, Anadolu Yakası'nda ise AYEDAŞ ekipleri sahada çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar kesintilerin saat kaçta sona ereceğini merak ediyor. Etkilenen ilçeler ve mahallelere ait en güncel veriler açıklandı.