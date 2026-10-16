İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 EKİM CUMA |AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurdu! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul Avrupa Yakası'nda BEDAŞ, Anadolu Yakası'nda ise AYEDAŞ ekipleri sahada çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar kesintilerin saat kaçta sona ereceğini merak ediyor. Etkilenen ilçeler ve mahallelere ait en güncel veriler açıklandı.
Ataşehir elektrik kesintisi
09.30-10.30: Ahlat, Çeşmeci, Güvenli, Kale Çıkmazı, İkizler, Verdi, Dilek Ağacı, Çobanoğlu, Nusretbey, Halk, Mesudiye, Murat, Mor Amber, Begonya, Alınteri, Ordu, Göktaş, Selanik, Barbaros, Mimar Sinan, Fevzi Çakmak Paşa, Atatürk.
11.00-12.00: Nazım, Ordu, Ahlat, Durmaz, Yeşilyurt, Şehit Cengiz Topel, Derin Öz, Eflatun, Barbaros, Çizgi, Mimar Sinan, Albayraklı, Fevzi Çakmak Paşa, Ercanlar, Çankaya.
13.00-14.00: Aydemir, Çatal, Aydınlar, Abant, Türkaslan, Huzurlu, Deste, Güvercin, Özcanlar, Beyza, Akay, Kanarya, Bedirler, Uğur Böceği, Karabey, Zülfiye, Aklale, Akıncı Gençler, Alyıldız, Yavuz Bey, Artvinliler, Yıldırım Beyazıt, Tonyalı Boztepe, Anne, Akınlar Çıkmazı, Barbaros, Akyıldız, Yeşil Ilgaz, Beyaz İnci, Beyhan, Şen, Gökveren, Mimar Sinan, Görele, Adem Yavuz Bey, Necla, Sarı Menekşe, Hacıoğlu, Fatih, Odabaşı, Süngertaşı.
14.30-15.30: Aydemir, Akıncı Gençler, Avcı, Çeşmeler, Özbek, Akyıldız, Atatürk, Mimar Sinan, Odabaşı, Yavuz Bey, Biricik, Taşlıyol, Akıncılar, Yiğit, Türkaslan, Başaran Çıkmazı, Apaydın, Akınlar Çıkmazı, Necla, Sezercik, Sütçü Yolu, Erzurumlu, Gemiciler, Millet, Şen.
16.00-17.00: 3042, 3028, 3041, 3039, 3091/3, 3110, 3114, 3112, 3091, 3109, 3075, 3108, 3102, 3106, 3105, 3101/2, 3001, 3104, 3103, 3096, 3111, 3007, 3107, 3105/1, Çıkmaz, Sare, 3100, 3101, 3006, 3004, 3113.
09.00-12.00: Turgut Özal, Meriç, Sedef.
10.00-18.00: Karaman Çiftlik Yolu, Fesleğen.
Kesintilerin nedeni şebeke iyileştirme çalışmaları olarak bildirildi.
Çekmeköy elektrik kesintisi
11.00-12.30: Kandil, Bülbüldere, Çırçırtepe Koru.
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları.
Üsküdar elektrik kesintisi
10.00-18.00: Bakıcı, Üsküdar Mahkeme Arkası, Balaban, Doğancılar, Aziz Mahmut Efendi, Gülfem, Eski Keresteciler, Hakimiyeti Milliye, Ahmet Çelebi Çıkmazı, Rumi Mehmet Paşa, Uncular, Azat Yokuşu, İmam Nasır.
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları.
Kadıköy elektrik kesintisi
09.00-17.45: Rıhtım, Damga.
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları.
Kartal elektrik kesintisi
09.30-12.00: Berrak.
14.00-17.00: Kayın, Acar, Orhangazi.
09.00-13.00: Halitpaşa, Şirin, Aydın, Uyan.
09.00-10.30: Mihrab, Mücevher Çıkmazı, Fazilet, Kuyu, Kavisli, Ebabil Çıkmazı, Dikey, Eralp, Ekim, Başkan, Harman, Şehit Aşkın Bora, Bayır, Çukurbostan.
11.00-12.30: Raman, Buket, Bahtiyar, Üsküdar, Asmaaltı, Kızılay, İmar, Atayurt, Kuyumcu, Kanarya, Toprakyol, Beyazvilla.
13.30-15.00: Çırağan, Oymak, Saraylı, Tavuskuşu, Kızılay, Üsküdar Yankı, Merdivenli, Doğan, İstasyon.
11.15-12.45: Burç, Fasıl, Şehit Ahmet Yalçınkaya, Pehlivan, Döner, Erdemli, Galip, Keklik, Fikret, Mavisu, Gülin, Arkoz, Kestaneağacı, Kubilay, Dipçik, Özbal.
09.00-11.00: Topselvi.
14.00-16.00: Topselvi D-100 Güney Yanyol, Turgutpaşa, İtina, Halk, İtimat, Tuğra, Kadir.
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları.
Pendik elektrik kesintisi
10.15-16.00: Kartal, Lise, Vahdet, Gülsün, Ergin.
10.00-16.00: Sükunet.
09.30-18.00: Fidan, Yıldız, Cemre, Petek.
10.05-17.05: Gülşen, Adnan Menderes, Aydınlı Yolu, Zıpkın, Hicazkar.
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları.
Sancaktepe elektrik kesintisi
09.30-13.00: Dercan, Aktar, Kardelen, Kartopu, Gülibrişim, Şah Cihan, İmam Rabbani, Sanayi, Müminler, Hoca Nasrettin, Yıl.
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları.
Sultanbeyli elektrik kesintisi
09.30-12.00: Hasırcı, Doruk, Aslan, Karacı, Ovayurt.
10.45-12.00: Yenice, Kerkük, Bakkaloğlu, Gülbağı, Şenlik, Spor Yolu, Minber, Bayram, Piri Reis, Mühürdar, Konarı, Beyazgül, Mimar Sinan, Bosna, Çetinkaya, Reyhanoğlu, Hikmetyar, Şair, Basra, Gülyolu, Bayır Gülhatmi, Ammar, Talha, Sevim, Aziz, Okumuş, Müfreze, Günebakan, Çardak, Asya, Esenler, Pala, Ferhat, Harika.
09.00-10.15: Haslet, Şenlik, Zülüf, Kaşgar, Beylerbeyi, Şiir, Şair Nabi, Reyhanoğlu, Şair, Mısırlı, Mesire, Seren, İkizören, Heybeli, Doğuş, Çiftlik, Basra, Kocayemiş, Konut, Dilber, Maslak, Bosna, Aras, Abdulbaki, Hacegan, Revani, Narlı, Harman, Duruş, Araç.
13.00-14.15: Mehmet Zahid Kotku, Esenyalı, Cingöz, Karçiçeği, Aralık, Beykoz, Ormanözü, Kervansaray, Pelitören, Baldemir, Cesur, Eflatun, Barlas, Cinas, Yıldız, Ekol, Fesleğen, Örencik, Paşaçayırı, Tuna, Cesaret.
14.45-16.00: Polenez, Nazik, Aybakan, Sedir, Akdağ, Yaren, İbrik, Akbey, Yelkenci, Asmalı Mescit, Uçan, Zonguldak, Vezir, Teşhis, Tandır, Yeşillik, Sena, Kuba, Çiçekdağı, Pelit, Hamidiye, Vaniköy, Kafkas, Vahdet, Sabırtaşı, Gaziler.
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları.
Şile elektrik kesintisi
09.00-18.00: Geredli (Hacı Köy), İlkbahar, Yeşilçam, Harmanlar, Geredli (Hatıplar), Rahmet, Köyaltı, Konak Yolu, Harun, Göksel, Ertuğrulgazi, Yetim, Harman, Dilsizoğlu, Adem Baba, Adıgüzel, Yılmazer, Alsancak, Akçiçek, Bahçe, İstiklal, Saran, Geredli, Geredli (Sungurlu), Semazen, Burhan.
10.00-12.00: Kınalıtaş, Cihan, Üsküdar, Hava, Şelale, Çamlıdağ, Çayırbaşı, Dikmen, Kofalık, Barışsever, Fesleğen, Karadut, Balıklı, Çapa, Yörük, Hasanlı Yolu, Eski Teke Yolu, Çengilli, Enver, Banu, Yener (Merkez), Değirmençayırı (Örcünlü), Cümle (Örcünlü), Gökkaya, Yener Artuğ, Ayla, Bezirhane, Sultan Murat, Ahatlı, Ayabakan, Aysun, Elesli, Ziyapaşa, Emrah, Orhanlı, Yaka, Cümle, Akdağ, Değirmen Çayırı, Burak, Kumca, Köyiçi, Esenyolu, Eleman, 30 Ağustos, Erkam, Denizhan, Duyarlı (Sarıkavak), Damlacık, Sarıkavak, Dirlik, Değirmenci, Coşkundere, Belen, Duyarlı, Mihver, Yedi Şehitler, Kaynarca, Çakıroğlu, Esentepe, Sahilköy, Nuray, Güray, Kaldırım, Aygün, Rasat, Ceyhan, Yelda, Gür, Kuzuluk Yolu, Gökçelik, Bağlar Arası, Turkuaz, Kavisli, Yeni Çeşme, Köy Altı, Mandıra Yolu, Sümer, Güzeller, Halil, Yukarı Bayır, Şehit Terzioğlu, Nadide, Aktepe, Teke, Nahiye, Ulupelit, Üvezli, Ezilli (Merkez), Fikret, Gökhan, Nene Hatun, Fırat, Gülgün, Arpaçay, Kara Fatma, Ezilli.
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları.
Tuzla elektrik kesintisi
12.00-18.00: Şehitler.
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları.
Ümraniye elektrik kesintisi
15.30-17.00: Kanarya, Sabır, Çakırlar, Nacaroğlu, Anayurt, Kervan, Safi, Küçüksu, Pusula, Divriği, Dizi, Yaldız, Gülhayat, Vişne, Pınar, Aruz, Övgü, Ulucan, İncekum Çıkmazı, Sakin Çıkmazı, Ensar, Kumru, Ilıman Çıkmazı, Kuloğlu, Piknik Çıkmazı, Sare Çıkmazı, Dostum, Solmaz, Yorulmaz, Tel, Fırsat, Serdal, Yeşildere, Nedime, Çemenzar, Bülbüldere, Esat, Hatıra, Aytaşı, Dilger, Şehitlik, Azeri, Çanakkale, Rüstem, Arife, Adalet, Zühre, Alpsoy, Edalı, Ahıska, Bodrum, Engindere, Ateş, Neşem, Topkapı, Gültepe, Sakine, Soner, Çamlık, Hızırbey, Kırkpınar.
09.00-10.30: Çırçırtepe Koru.
13.30-15.00: Çırçırtepe Koru.
11.00-12.30: Kandil, Bülbüldere, Çırçırtepe Koru.
10.00-13.30: Acar, Harman, Nazik, Mithatpaşa, 23 Nisan.
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları.
Bayrampaşa, Bağcılar, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa
BEDAŞ planında 00.00-07.00 saatleri arasında Bayrampaşa Yenidoğan-Hilal Sokak ile birlikte bazı Bağcılar, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa bölgeleri aynı çalışma kapsamında bulunuyor.
Bağcılar: Merkez-Fatih Mahallesi 1848. Sokak.
Eyüpsultan: Rami Yeni'de Abdiaga, Boşnak Hüseyin, Havuzbaşı, Zülfikar, İmam Rüstem, İslambey ve çevresi.
Gaziosmanpaşa: Karlıtepe, Merkez, Sarıgöl ve Yenidoğan mahallelerindeki çok sayıda sokak.
Kesinti nedeni: Bakım çalışması – kapsamlı TM bakımı.
Güngören ve Bahçelievler elektrik kesintileri
07.30-11.30: Akıncılar Mahallesi; Abdi İpekçi, Ata, Cemal Gürsel, Dalgıç, Horhor, Namık Kemal, Posta, Çetintürk, Çubukçu, Çukurova. Güven Mahallesi; Posta, Çayır.
08.00-12.00: Mareşal Çakmak Mahallesi, Mercan Sokak.
09.00-13.00: Akıncılar Mahallesi; Posta, Çukurova. Güven Mahallesi; Posta, Sarmaşık.
10.00-14.00: Bahçelievler Soğanlı Mahallesi; Altıparmak, Aydın 2, Baharlı, Çambaz, Cami 2, Edirne, Ferhat, Gürbüz, Hüdavendigar, Karamustafapaşa, Kılıçali, Marmara 1, Necatibey, Papağan, Sevinç, Sülün 1, Usta, Yalaz, Çağatay 1, Özer, Şendoğan.
Kesinti nedeni: Bülten bağlantısı.
Küçükçekmece elektrik kesintisi
01.00-01.30: Merkez-İstasyon Mahallesi, Halkalı İstasyon Sokak.
Kesinti nedeni: Yatırım / SCADA-OSOS çalışması.
AYEDAŞ ve BEDAŞ ekranlarında Maltepe için görünen planın 17 Ekim 2026 tarihli olması nedeniyle Maltepe, 16 Ekim kesinti listesine dahil edilmedi.