20 adet KARGA İHA hedefleri eş zamanlı vurdu

TÜRK savunma sanayisinin otonom sistemlerdeki gücü, Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nda gerçek mühimmatlı atışlarla sergilendi. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) tarafından geliştirilen 20 KARGU vurucu İHA, tek operatör kontrolünde sürü halinde hareket ederek hedefleri eş zamanlı imha etti.

SÜRÜ ZEKASI DEVREDE

BOYGA İHA sistemi de 81 milimetrelik mühimmatla hedefini tam isabetle vurdu. Ankara Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen atışları, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve üst düzey askerî yetkililer izledi. Tatbikatta KARGU ve BOYGA'nın yanı sıra KarguFPV sistemi de görev aldı.

15 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLDİ

Tatbikat senaryosunda hedeflerin tespit edilmesinin ardından havalanan 20 KARGU, gerçek zamanlı haberleşmeyle hedeflerini belirleyip iki gruba ayrıldı. Anti-personel harp başlıkları taşıyan İHA'lar, koordineli ve eş zamanlı saldırıyla belirlenen hedefleri vurdu. STM'nin millî algoritmalarıyla geliştirilen sürü zekâsı, araçların merkezi kontrol sistemine bağımlı kalmadan görev paylaşımı yapmasına imkân sağladı. Tatbikatta BOYGA, 81 milimetrelik mühimmatla başarılı atış gerçekleştirirken KarguFPV de görev yaptı. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, EFES-2026'da da 20 KARGU ile gerçek mühimmatlı otonom sürü saldırısı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak bu kabiliyeti bir kez daha sahada sergilediklerini belirtti. 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren KARGU, bugüne kadar dört kıtada 15 ülkeye ihraç edildi. Sistem, gece ve gündüz görev yapabilen kameraları ve uydu konumlama sistemlerinden bağımsız seyrüsefer kabiliyetiyle öne çıkıyor.