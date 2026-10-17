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Haberler Yaşam A101'DE BU FIRSAT KAÇMAZ | Aldın Aldın! A101 aktüel katalog 22 Ekim 2026

A101'DE BU FIRSAT KAÇMAZ | Aldın Aldın! A101 aktüel katalog 22 Ekim 2026

A101 aktüel 22 Ekim kataloğu yayımlandı. Yeni haftada alışveriş yapmayı planlayanlar A101 22 Ekim aktüel ürünlerini araştırıyor. Peki A101'de bu hafta hangi ürünler var? İşte A101 aktüel yeni hafta kataloğu...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

A101 15 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Ev ve mutfak ihtiyaçlarından küçük ev aletlerine, temizlik ürünlerinden kullanışlı ev gereçlerine kadar birçok seçenek yeni haftanın fırsatları arasında yer alıyor.

A101 AKTÜEL 22 EKİM KATALOĞU

Üç Tekerlekli Moped 84.990 TL

Benzinli Moped 44.990 TL

Elektrikli Motorlu Bisiklet 33.990 TL

Üç Tekerlekli Moped 69.990 TL

A101 AKTÜEL 22 EKİM KATALOĞU

Bebe Benekli Yumak 2'li 119 TL

Flora Yumak 3'lü 139 TL

Kristal Yumak 3'lü 139 TL

Yumurcak Yumak 3'lü 199 TL

A101 AKTÜEL 22 EKİM KATALOĞU

6 Parça Çelik Sahan Seti 1.699 TL

Mini Metal Servis Gereçleri 139 TL

Kapaklı Baharatlık ~370 ml 69,50 TL

Desenli Cam Kavanoz ~1 L 59,50 TL

A101 AKTÜEL 22 EKİM KATALOĞU

Çilek reçeli

Yer fıstığı ezmesi

Yoğurt 2 KG

Ayran 1L

A101 AKTÜEL 22 EKİM KATALOĞU

Bulaşık Makinesi 17.999 TL

10 KG Çamaşır Makinesi 20.999 TL

Stand Mikser 5.499 TL

Çelik Kettle 799 TL

A101 AKTÜEL 22 EKİM KATALOĞU

Şarj Adaptörü 299 TL

Kablolu Powerbank 799 TL

Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 599 TL

Kalem Pil 4'lü 62,50 TL

A101 AKTÜEL 22 EKİM KATALOĞU

Bulgur 65 TL

Kırmızı mercimek 85 TL

Pirinç 79.50 TL

Karbonat 59.50 TL

A101 AKTÜEL 22 EKİM KATALOĞU

Çadır ~110x150 cm 799 TL

Oyuncak Eğlenceli Ördekler 469 TL

Uçar Oyuncak 80 Parça Yol Seti 549 TL

Oyuncak İş Kamyonları 349 TL

A101 AKTÜEL 22 EKİM KATALOĞU

TV 18.499 TL

TV 31.999 TL

TV 23.999 TL

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