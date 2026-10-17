Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 4 tutuklama!

Halk TV'nin İngiltere'de bulunan sahibi Cafer Mahiroğlu ve 17 şüpheli hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanmış ve 12 şüpheli İstanbul Adliyesine sevk edilmişti. Savcılık ifade işlemlerinin ardından 7 şüpheli tutuklama talebiyle, 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgu işlemleri tamamlandı. Halk TV'nin muhasebe sorumlusu Harika Akkaya, eski yönetim kurulu üyeleri Murat Koçak, kanalın kayıtlardaki eski sahibi Süleyman Özen ve iş insanı Mehmet Necati Yağcı'nın tutuklanmasına karar verildi. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.