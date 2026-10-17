KYK BURS-KREDİ BAŞVURULARI BİTTİ Mİ? | KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilecek?

2026-2027 KYK burs sonuçları için bekleyiş sürüyor. Burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunan binlerce üniversite öğrencisi, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı 'nın yapacağı duyuru, KYK burs ve kredi sonuçları için belirleyici olacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI SONA ERDİ!

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 23.59 itibarıyla sona erdi.

Sevgili öğrencilerimiz, Başvurunuzu bugün saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden tamamlamayı unutmayın. #KYGMSeninle #GSBYanımda https://t.co/duKvRrM3So — Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (@GSB_KYGM) October 16, 2026

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2026-2027 dönemi burs ve kredi sonuçları için kesin bir tarih açıklanmadı. Başvuruların sona ermesinin ardından değerlendirme sürecinin tamamlanması ve sonuçların resmi kanallar üzerinden duyurulması bekleniyor.

Sonuçların açıklanacağı tarih belli olduğunda öğrenciler, GSB'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden yapılacak duyuruları takip edebilecek. Kesin tarih açıklanmadan sonuçların hangi gün ilan edileceğine ilişkin tahminleri resmi bilgi olarak değerlendirmemek gerekiyor.