MASTERCHEF ELEME POTASI 17 EKİM | MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef’te potaya kim gitti?

MasterChef Türkiye 2026'da 17 Ekim akşamı mutfakta rekabet ve heyecan bir kez daha zirveye çıktı. Haftanın kritik dokunulmazlık oyununun ardından yarışmacılar, bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme potasından uzak kalmak için mücadele etti. Peki, gecenin kazananı kim oldu? MasterChef'te haftanın eleme adayları kimler seçildi? İşte izleyicilerin merak ettiği tüm ayrıntılar…