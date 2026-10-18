MASTERCHEF ELEME POTASI 17 EKİM | MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef’te potaya kim gitti?

MasterChef Türkiye 2026'da 17 Ekim akşamı mutfakta rekabet ve heyecan bir kez daha zirveye çıktı. Haftanın kritik dokunulmazlık oyununun ardından yarışmacılar, bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme potasından uzak kalmak için mücadele etti. Peki, gecenin kazananı kim oldu? MasterChef'te haftanın eleme adayları kimler seçildi? İşte izleyicilerin merak ettiği tüm ayrıntılar…
17 EKİM MASTERCHEF KİM KAZANDI?
Şeflerin değerlendirmesi sonucunda kazanan takım Kırmızı takım oldu. Mavi takımdan bireysel dokunulmazlığı kaptan Muhammed aldı. Muhammed potaya Şükran'ı gönderdi.
Konseyde Şadi ve Enes eşit puan aldı. Son kararı yine kaptan Muhammed verdi. Kaptan potaya Enes'i gönderdi.
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Şiringül
Hasan Alp
Burçin
Nurten
Tolga
Tolgahan
Şükran
Enes