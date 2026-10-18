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MASTERCHEF ELEME POTASI 17 EKİM | MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef’te potaya kim gitti?

MasterChef Türkiye 2026’da 17 Ekim akşamı dokunulmazlık ve eleme heyecanı yaşandı. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun değerlendirmeleriyle şekillenen zorlu mücadelede gözler, bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacıya ve haftanın eleme adaylarına çevrildi. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı, eleme potasına kimler girdi? İşte gecenin merak edilen detayları…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

MasterChef Türkiye 2026'da 17 Ekim akşamı mutfakta rekabet ve heyecan bir kez daha zirveye çıktı. Haftanın kritik dokunulmazlık oyununun ardından yarışmacılar, bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme potasından uzak kalmak için mücadele etti. Peki, gecenin kazananı kim oldu? MasterChef'te haftanın eleme adayları kimler seçildi? İşte izleyicilerin merak ettiği tüm ayrıntılar…

17 EKİM MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Şeflerin değerlendirmesi sonucunda kazanan takım Kırmızı takım oldu. Mavi takımdan bireysel dokunulmazlığı kaptan Muhammed aldı. Muhammed potaya Şükran'ı gönderdi.

Konseyde Şadi ve Enes eşit puan aldı. Son kararı yine kaptan Muhammed verdi. Kaptan potaya Enes'i gönderdi.

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Şiringül

Hasan Alp

Burçin

Nurten

Tolga

Tolgahan

Şükran

Enes

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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