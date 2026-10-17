PASTIRMA YAZI BİTTİ Mİ? | Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Sonbaharın son günlerine yaklaşırken 2026 pastırma sıcaklarının ne zaman yaşanacağı gündemdeki yerini koruyor. Sağanak yağışların etkisiyle pastırma yazına ilişkin beklentiler de araştırılmaya başlandı. Peki, pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, hangi ayda görülecek ve kaç gün sürecek? İşte pastırma yazına dair merak edilenler...
2026 PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?
Halk arasında pastırma yazı olarak bilinen güneşli ve ılık günler, genellikle ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk yarısında görülüyor. 2026 yılında pastırma sıcaklarının 25 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında etkili olması bekleniyor. Ancak bu tarihler kesin olmayıp hava koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor.
PASTIRMA YAZI KAÇ GÜN SÜRECEK?
Pastırma sıcaklarının süresi yıldan yıla değişirken bu dönem genellikle 3 ila 7 gün sürüyor. Bazı yıllarda uygun atmosfer koşullarına bağlı olarak iki haftaya kadar uzayabiliyor. 2026 yılında ise pastırma sıcaklarının Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde daha belirgin hissedilmesi bekleniyor.