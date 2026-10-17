Haberler Yaşam PASTIRMA YAZI BİTTİ Mİ? | Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? PASTIRMA YAZI BİTTİ Mİ? | Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 2026 pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Ekim ve kasım aylarında etkili olması beklenen pastırma yazına ilişkin araştırmalar, sağanak yağışların ardından hız kazandı. Peki, pastırma sıcakları hangi ayda başlayacak, kaç gün sürecek? Pastırma yazı sona erdi mi? İşte detaylar… HABER MERKEZİ









Sonbaharın son günlerine yaklaşırken 2026 pastırma sıcaklarının ne zaman yaşanacağı gündemdeki yerini koruyor. Sağanak yağışların etkisiyle pastırma yazına ilişkin beklentiler de araştırılmaya başlandı. Peki, pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, hangi ayda görülecek ve kaç gün sürecek? İşte pastırma yazına dair merak edilenler...

2026 PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN? Halk arasında pastırma yazı olarak bilinen güneşli ve ılık günler, genellikle ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk yarısında görülüyor. 2026 yılında pastırma sıcaklarının 25 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında etkili olması bekleniyor. Ancak bu tarihler kesin olmayıp hava koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor.