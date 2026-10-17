ŞOK'A UĞRAMADAN GEÇMEYİN |Bu hafta sonu indirimli ürünler ŞOK'ta! 17-20 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

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Rampage comfort extra atış tuşlu oyuncu mouse SMX-G39 599 TL
Fortuna combo Q kablolu oyuncu klavye mouse set M-RX7 1,099 TL
Blizzard R7 13"-15.6" notebook soğutucu stand 999 TL
Rampage X-Jammer ledli oyuncu mikrofonlu kulaklık RM-K27 699 TL
Force PC el vitesi gaming oyun direksiyonu V995 9,999 TL
Rampage terletmez kumaş gri/siyah oyuncu koltuğu KL-R26 6,990 TL
Rampage Lumos deri siyah/turuncu oyuncu koltuğu KL-R12 6,500 TL
Ülker Hobby kakaolu krema 125 TL
Falim damla 100'lü 139 TL
Lio yağlı siyah zeytin salamura 199 TL
Bingo soft konsantre yumuşatıcı çeşitleri 99 TL
Şarjlı uzaktan kumandalı retro minibüs 1,290 TL
Refleks oyunu 150 TL
Pelüş top 350 TL
Metal renk değiştiren araçlar 100 TL
Sök-tak dinozorlar 100 TL
Mini org 250 TL
Barbie bebek ve moda aksesuarları 799 TL
Bugs Bunny pelüş 599 TL
Tweety pelüş 499 TL
Tazmanya pelüş 499 TL
Hot Wheels sekizli araba seti 899 TL
Zwilling 666700000 focus 9 parça çelik tencere seti 9,999 TL
Zwilling 662200020 essence 5'li çelik tencere seti 14,999 TL
Zwilling 650600020 quadro 5'li çelik tencere seti 14,999 TL
LG DFC513FW 9 programlı bulaşık makinesi 27,999 TL
LG DFC513FV 9 programlı bulaşık makinesi 29,999 TL
LG 75UT91006LA 4K ultra HD 75" 190 ekran uydu alıcılı webOS smart LED TV 53,999 TL
Xiaomi microwave 20 L mikrodalga fırın 4,499 TL