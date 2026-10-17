Türkiye’de eylül yağışları geçen yıla göre yüzde 51 arttı

TÜRKİYE genelinde eylülde yağışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51, uzun yıllar ortalamasına göre ise yüzde 30 arttı. 2026 Yılı Eylül Ayı Alansal Yağış Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, 1991-2020 dönemini kapsayan eylül ayı yağış normali metrekareye 24,9 kilogram, geçen yılın aynı dönemindeki yağış miktarı ise 21,4 kilogram olarak kayıtlara geçti. Böylece eylül yağışlarında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 30 artış gerçekleşti. Yağışlar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamına yakını ile Trakya'nın batı kesimleri, İzmir, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevrelerinde normallerine göre yüzde 80'den fazla azalırken, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya ve Isparta çevrelerinde yer yer normallerinin 4 katını aştı. Ege Bölgesi'nde ise metrekareye 21,6 kilogram yağış kaydedildi. Yağışlar normaline göre yüzde 6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58 arttı.