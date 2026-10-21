Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Konut kredisi kimlere verilecek, başvuru tarihi belli oldu mu?

Ev sahibi olma hayalini erteleyen vatandaşlar, İlk Evim konut kredisiyle daha uygun ödeme koşullarının sunulmasını beklerken kampanyanın hangi gelir gruplarını kapsayacağı ve bankaların ne zaman başvuru alacağı da gündemdeki yerini koruyor.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İlk kez ev alacaklar, birikimlerini peşinata ayırıp kalan tutarı uzun vadeye yayabilecekleri yeni bir finansman desteğini bekliyor. Bu nedenle düşük faizli İlk Evim konut kredisine ilişkin gelişmeler, ev arayışındaki ailelerin gündeminde yerini koruyor.
İlk Evim konut kredisi için başvuru takvimi açıklanmadı. Başvuru döneminin başlaması için ilgili kurumlardan gelecek duyurular bekleniyor.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK, ŞARTLARI NELER?
Kira ödemekten kurtulup kendi evine taşınmayı planlayanlar için hazırlanması beklenen kredi modelinde, daha önce konut sahibi olmayan vatandaşların öncelikli grubu oluşturması öngörülüyor.
İlk Evim konut kredisi kapsamında değerlendirilmesi beklenen başlıca koşullar şöyle:
-Başvuru sahibinin ilk kez konut satın alacak olması.
Kendisinin veya ailesinin üzerine kayıtlı konut bulunup bulunmadığı.
-Düzenli gelir ve kredi taksitlerini ödeme yeterliliği.
-Satın alınacak konutun kredi kullanımına uygunluğu.
-Bankaların kredi değerlendirmesinde dikkate alacağı finansal koşullar.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜZDE 1,20 Mİ, KAÇ AY VADELİ OLACAK?
Ev sahibi olmayı planlayanların en fazla üzerinde durduğu konuların başında aylık taksit miktarı geliyor. Henüz rakamlara dair bir kampanya duyurusu yapılamadı.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ HANGİ BANKALARDAN ALINACAK, BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Uygun faizli konut finansmanından yararlanmayı hedefleyen vatandaşlar, başvuru işlemlerinin hangi bankalar üzerinden yürütüleceğini de öğrenmek istiyor. Özellikle kamu bankalarının yeni kredi paketinde görev alıp almayacağı merak ediliyor.
Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi durumunda başvuruların hangi kanaldan alınacağı, gerekli belgeler ve kredi değerlendirme aşamaları ilgili kurumların açıklamalarıyla duyurulacak.
İLK KEZ EV ALACAKLARA FAİZ DESTEĞİ MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?
İlk konutunu satın almak isteyen gençlere yönelik finansman desteği, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de gündemine taşındı. 26 Mart 2026 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifiyle 40 yaşını doldurmamış vatandaşların konut edinmesini kolaylaştıracak faiz veya kar payı desteği ve işlem masrafı indirimi sağlanması amaçlandı.
2/3608 esas numaralı kanun teklifi henüz yasalaşmadı ve Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunuyor. Düzenlemenin kabul edilmesi durumunda ilk kez konut edinecek gençlere yönelik yeni finansman kolaylıklarının önü açılabilecek.