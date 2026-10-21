Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Konut kredisi kimlere verilecek, başvuru tarihi belli oldu mu?

Ev sahibi olma hayalini erteleyen vatandaşlar, İlk Evim konut kredisiyle daha uygun ödeme koşullarının sunulmasını beklerken kampanyanın hangi gelir gruplarını kapsayacağı ve bankaların ne zaman başvuru alacağı da gündemdeki yerini koruyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk kez ev alacaklar, birikimlerini peşinata ayırıp kalan tutarı uzun vadeye yayabilecekleri yeni bir finansman desteğini bekliyor. Bu nedenle düşük faizli İlk Evim konut kredisine ilişkin gelişmeler, ev arayışındaki ailelerin gündeminde yerini koruyor.

İlk Evim konut kredisi için başvuru takvimi açıklanmadı. Başvuru döneminin başlaması için ilgili kurumlardan gelecek duyurular bekleniyor.