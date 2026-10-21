MASTERCHEF'TE POTAYA KİM GİTTİ? | MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 20 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyunu

MasterChef Türkiye'de 20 Ekim 2026 akşamı haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve Kırmızı Takım, dokunulmazlığı kazanmak için mutfakta kıyasıya mücadele ederken gecenin sonunda eleme potasına giren yarışmacılar da belli oldu. Peki, dokunulmazlığı hangi takım kazandı, haftanın ilk eleme adayları kimler oldu? Detaylar…
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye 2026'da dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye 2026'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan Burçin oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye 2026'da günün eleme adayları Enes ve Emre oldu.