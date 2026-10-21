MASTERCHEF'TE POTAYA KİM GİTTİ? | MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 20 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyunu

MasterChef Türkiye'de 20 Ekim 2026 akşamı haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve Kırmızı Takım, dokunulmazlığı kazanmak için mutfakta kıyasıya mücadele ederken gecenin sonunda eleme potasına giren yarışmacılar da belli oldu. Peki, dokunulmazlığı hangi takım kazandı, haftanın ilk eleme adayları kimler oldu? Detaylar…