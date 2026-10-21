Haberler Yaşam Yumurtayı nasıl haşlıyorsunuz? Kayısı kıvamı için kaç dakika yeterli? İşte yumurta haşlamanın püf noktası... Yumurtayı nasıl haşlıyorsunuz? Kayısı kıvamı için kaç dakika yeterli? İşte yumurta haşlamanın püf noktası... Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi yumurtayı rafadan, kayısı ya da katı kıvamda pişirmenin püf noktaları belli oldu. Dakika dakika haşlama süreleri ve kolay soyma yöntemleriyle tam kıvamında yumurta hazırlamak artık çok daha kolay. İşte detaylar… HABER MERKEZİ









Yumurtayı tam kıvamında haşlamak isteyenler için ideal süreler ve pratik yöntemler açıklandı. Rafadan yumurtadan katı kıvama kadar doğru pişirme süreleri ve kolay soyulmasını sağlayan püf noktalarıyla kahvaltıda mükemmel sonuç elde etmek mümkün.

DAKİKA DAKİKA YUMURTA HAŞLAMA REHBERİ Yumurtanın kıvamını belirleyen en önemli detay, süreyi su kaynamaya başladıktan sonra tutmak. 3-4 dakikada cıvık, 4-5 dakikada rafadan, 6-7 dakikada kayısı kıvamında yumurta elde edilebilir. 8-9 dakikada sarısı nemli ve katılaşmış, 10-12 dakikada ise tamamen katı bir kıvam yakalanır. Yumurtayı 12 dakikadan uzun süre haşlamak, sarısının çevresinde yeşil-gri bir halka oluşmasına ve lezzet kaybına neden olabilir.