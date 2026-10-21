Yumurtayı nasıl haşlıyorsunuz? Kayısı kıvamı için kaç dakika yeterli? İşte yumurta haşlamanın püf noktası...

Yumurtayı tam kıvamında haşlamak isteyenler için ideal süreler ve pratik yöntemler açıklandı. Rafadan yumurtadan katı kıvama kadar doğru pişirme süreleri ve kolay soyulmasını sağlayan püf noktalarıyla kahvaltıda mükemmel sonuç elde etmek mümkün.
DAKİKA DAKİKA YUMURTA HAŞLAMA REHBERİ
Yumurtanın kıvamını belirleyen en önemli detay, süreyi su kaynamaya başladıktan sonra tutmak. 3-4 dakikada cıvık, 4-5 dakikada rafadan, 6-7 dakikada kayısı kıvamında yumurta elde edilebilir. 8-9 dakikada sarısı nemli ve katılaşmış, 10-12 dakikada ise tamamen katı bir kıvam yakalanır. Yumurtayı 12 dakikadan uzun süre haşlamak, sarısının çevresinde yeşil-gri bir halka oluşmasına ve lezzet kaybına neden olabilir.
KOLAY SOYULAN YUMURTA İÇİN PÜF NOKTALARI
Haşlama öncesinde yumurtayı 10-15 dakika oda sıcaklığında bekletmek, ani sıcaklık değişiminden kaynaklanan çatlama riskini azaltmaya yardımcı olur. Pişirme süresi dolduğunda yumurtayı hemen buzlu veya çok soğuk suya almak, pişmenin devam etmesini önler ve kabuğun daha kolay soyulmasını sağlayabilir.
TAM KIVAMINDA YUMURTA İÇİN 3 ALTIN ÖNERİ
Yumurtaların çatlamasını önlemek için haşlamadan önce oda sıcaklığında bekletmeye, pişirme sonrasında soğuk suyla şoklamaya ve haşlama suyuna bir miktar tuz eklemeye dikkat edin. Birkaç damla sirke de yumurta çatladığında akının dağılmasını sınırlamaya yardımcı olabilir. Bu basit yöntemlerle kahvaltı sofraları için istenen kıvamı yakalamak kolaylaşır.