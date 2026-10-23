MASTERCHEF ELEME POTASI 22 EKİM | MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef 5. ve 6. eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye 2026'da haftanın 5. ve 6. eleme adayları, 22 Ekim Perşembe akşamı ekrana gelen yeni bölümle birlikte gündeme geldi. Haftanın 3. dokunulmazlık mücadelesinde mavi ve kırmızı takım, su böreği yaparak şeflerden yüksek puan almaya çalıştı.
Dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık ve eleme oylaması heyecanı yaşandı. Peki, MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, eleme potasına hangi yarışmacılar girdi? İşte 22 Ekim 2026 MasterChef son bölümde yaşananlar ve haftanın yeni eleme adayları...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Şefler MasterChef Türkiye haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takımdan su böreği hazırlamalarını istedi. Düello şeklinde oynanan oyunda şeflerin verdikleri süre ise tam 1 saat oldu. Verilen süre sonunda değerlendirme yapan şeflerin oy birliğine göre takım oyununda dokunulmazlığı mavi takım kazandı.
MASTERCHEF 5. VE 6. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın üçüncü eleme potası, dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Enes, eleme potasına Nilay'ı gönderdi.