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İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 24 EKİM | İstanbul barajları doldu mu? İstanbul barajlarının su seviyesi ne kadar?

İstanbul’da 24 Ekim 2026 itibarıyla barajların toplam doluluk oranı ve son yağışların su rezervlerine etkisi merak ediliyor. Ömerli’den Pabuçdere’ye kadar 10 barajın güncel verileri, su seviyelerindeki artış ve düşüşlerle birlikte kentin su kaynaklarına ilişkin son tabloyu ortaya koyuyor.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İstanbul'da ekim ayının son günlerine girilirken barajlardaki doluluk oranları yeniden gündemde. 24 Ekim 2026 tarihli İSKİ verileri doğrultusunda toplam su rezervinin son durumu, yağışların barajlara etkisi ve su seviyelerinde yaşanan değişimler yakından takip ediliyor.

İSKİ 24 EKİM 2026 BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 53 seviyesinde kaydedildi.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

Ömerli Barajı: yüzde 77,55

Darlık Barajı: yüzde 88,72

Elmalı Barajı: yüzde 74,67

Terkos Barajı: yüzde 36,98

Alibey Barajı: yüzde 74,74

Büyükçekmece Barajı: yüzde 30,68

Sazlıdere Barajı: yüzde 32,36

Istrancalar Barajı: yüzde 52,68

Kazandere Barajı: yüzde 5,96

Pabuçdere Barajı: yüzde 3,31

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