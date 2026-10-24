Kasım ara tatili için geri sayım başladı! İşte MEB’in 2026-2027 tatil takvimi

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre kasım ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler, ara tatilin öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün okuldan uzak kalacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu süreyi dinlenerek, aileleriyle vakit geçirerek veya derslerini tekrar ederek değerlendirebilecek.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kasım ara tatilinin sona ermesinin ardından öğrenciler yeniden ders başı yapacak. Hafta sonlarının da dahil olduğu tatil döneminin tamamlanmasıyla okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.
2026-2027 MEB OKUL TATİL TAKVİMİ
Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde yer alan tarihler şöyle:
Okulların açılışı: 14 Eylül 2026 Pazartesi
Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026
Birinci dönem sonu: 22 Ocak 2027 Cuma
Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Öğrencilerin merak ettiği bir diğer konu da ikinci dönem ara tatilinin tarihi. Eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili, 15-19 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak.
İkinci ara tatilin ardından öğrenciler yeniden ders başı yapacak ve eğitim öğretim yılının kalan bölümüne devam edecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 18 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.