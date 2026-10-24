Kasım ara tatili için geri sayım başladı! İşte MEB’in 2026-2027 tatil takvimi

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre kasım ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler, ara tatilin öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün okuldan uzak kalacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu süreyi dinlenerek, aileleriyle vakit geçirerek veya derslerini tekrar ederek değerlendirebilecek.