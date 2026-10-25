MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 24 Ekim MasterChef eleme adayları belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 'nin 24 Ekim 2026 Cumartesi tarihli bölümünde haftanın son takım dokunulmazlık oyunu oynandı. Ekşili yemekler konseptiyle gerçekleştirilen mücadelede yarışmacılar, şeflerin beğenisini kazanmak için hünerlerini sergiledi. Takım oyununun ardından bireysel dokunulmazlık mücadelesi ve eleme adaylarının belirlenmesiyle gecenin sonuçları netleşti.

MasterChef Türkiye'de 24 Ekim Cumartesi akşamı oynanan haftanın son takım dokunulmazlığı oyununu mavi takım kazandı. Ekşili yemekler konseptinde mücadele eden takımlar, hazırladıkları tabaklarla şeflerin değerlendirmesine çıktı. Gecenin sonunda dokunulmazlığı kazanan takım mavi takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyunundan sonra yarışmacılar bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Gecenin sonunda bireysel dokunulmazlığı Nilay kazandı. Böylece yarışmada eleme süreci açısından önemli bir aşama daha geride kaldı.