ÜNİVERSİTELİLERİN GÖZÜ E-DEVLET’TE! 2026-2027 KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandığı anda e-Devlet Kapısı üzerinden adayların erişimine sunulacaktır. Öğrenciler herhangi bir belgeye ihtiyaç duymadan TC Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak durumlarını öğrenebilecekler.
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 12-16 Ekim tarihleri arasında alınan başvuruların değerlendirilmesinin ardından sonuçları ilan etmesi bekleniyor. Geçmiş yıllardaki açıklama tarihleri dikkate alındığında sonuçların kasım ayında duyurulması bekleniyor. Ancak kesin bir tarih verilmedi.
KYK BURS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?
KYK burs başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığının duyurusunun ardından e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Öğrenciler, turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" hizmetine ulaşabilecek. Açılan ekranda başvurunun değerlendirme durumu ve varsa tahsis edilen destek türü yer alacak.
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KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İlk kez burs veya öğrenim kredisi alacak öğrenciler için 2026-2027 döneminin ilk ödeme tarihi henüz duyurulmadı. Sonuçların açıklanması ve gerekli onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakanlık ödeme programını paylaşması bekleniyor.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün uygulamasına göre ilk kez destek alan öğrencilere ekim ayından itibaren ödeme hakkı tanınıyor. Düzenli ödemeler ise T.C. kimlik numarasının son hanesine göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında banka hesaplarına yatırılıyor.
2026 KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ NE KADAR?
Ön lisans ve lisans öğrencileri: 4.000 TL
Yüksek lisans öğrencileri: 8.000 TL
Doktora öğrencileri: 12.000 TL
Bu tutarlar 2026 yılında geçerli olan ödeme miktarlarını gösteriyor. 2027 yılı için yapılabilecek yeni artışlar ise ayrıca duyurulacak.