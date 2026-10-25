Haberler Yaşam ÜNİVERSİTELİLERİN GÖZÜ E-DEVLET’TE! 2026-2027 KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÜNİVERSİTELİLERİN GÖZÜ E-DEVLET’TE! 2026-2027 KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından alınan KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının tamamlanmasıyla birlikte, yüz binlerce üniversite öğrencisinin gözü sonuç açıklamasına çevrildi. Eğitim hayatlarında maddi destek almayı hedefleyen adaylar, burs veya kredi hakkı kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için GSB’den gelecek resmi duyuruya kilitlendi. HABER MERKEZİ









GSB KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandığı anda e-Devlet Kapısı üzerinden adayların erişimine sunulacaktır. Öğrenciler herhangi bir belgeye ihtiyaç duymadan TC Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak durumlarını öğrenebilecekler.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 12-16 Ekim tarihleri arasında alınan başvuruların değerlendirilmesinin ardından sonuçları ilan etmesi bekleniyor. Geçmiş yıllardaki açıklama tarihleri dikkate alındığında sonuçların kasım ayında duyurulması bekleniyor. Ancak kesin bir tarih verilmedi. KYK BURS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR? KYK burs başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığının duyurusunun ardından e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Öğrenciler, turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" hizmetine ulaşabilecek. Açılan ekranda başvurunun değerlendirme durumu ve varsa tahsis edilen destek türü yer alacak.