BİM YENİ AFİŞ GELDİ! Bim'de yeni hafta ürünleri neler? BİM AKTÜEL 27-28-30 EKİM 2026 KATALOĞU

BİM mağazalarında bu haftadan itibaren geçerli olacak aktüel kataloglar netleşti. 27 Ekim Salı günü gıda ve temel temizlikte kaçırılmayacak fırsatlar, 30 Ekim Cuma günü ise ev tekstili, mutfak araç-gereçleri ve kişisel bakım ürünleri satışa sunuluyor. İndirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler için tam aktüel rehberi haberimizde…