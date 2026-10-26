  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam BİM YENİ AFİŞ GELDİ! Bim'de yeni hafta ürünleri neler? BİM AKTÜEL 27-28-30 EKİM 2026 KATALOĞU

BİM YENİ AFİŞ GELDİ! Bim'de yeni hafta ürünleri neler? BİM AKTÜEL 27-28-30 EKİM 2026 KATALOĞU

Perakende devi BİM’in yeni hafta aktüel kataloğunda fırsatlar belli oldu. 25 Ekim'de balıkçılık ürünleri, 27 Ekim'de temel gıda ve 30 Ekim'de züccaciye ürünleri indirimde. Fiyat listesini incelemek için tıklayın!

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

BİM mağazalarında bu haftadan itibaren geçerli olacak aktüel kataloglar netleşti. 27 Ekim Salı günü gıda ve temel temizlikte kaçırılmayacak fırsatlar, 30 Ekim Cuma günü ise ev tekstili, mutfak araç-gereçleri ve kişisel bakım ürünleri satışa sunuluyor. İndirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler için tam aktüel rehberi haberimizde…

İçim Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 379 TL

Dost Pastörize Toffee Nut Latte 1 L 79,50 TL

Feast Cookie Tart 400 g 239 TL

Yörsan Labne 3x180 g 149 TL

Sek %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g 157 TL

Pınar Denge Laktozsuz Süt 1 L 57,50 TL

Peysan Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Erzincan Tulum Peyniri 300 g 299 TL

Dost Naneli Ayran 300 ml 18,50 TL

İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 g 159 TL

Solo Plus Kağıt Havlu 20'li 259 TL

Stop Forte Derz Temizleyici / Yağ Çözücü / Leke Çıkarıcı 750 ml 99 TL

Solo Plus Tuvalet Kağıdı 48'li 359 TL

Abc Toz Deterjan 10 Kg 379 TL

Miss Sıvı Çamaşır Deterjanı 1500 ml 149 TL

Tursil Sıvı Bulaşık Deterjanı 750 ml 59 TL

Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu 694 ml 39 TL

Hypo Klasik Çamaşır Suyu 3730 ml 89 TL

Jenny & Willy Premium Bebek Bezi Aylık Paket 425 TL

Naturalove Zarflı Mendil 89 TL

Torku Dana Kangal Sucuk 500 g 329 TL

Torku %3 Yağlı Yoğurt 3000 g 209 TL

Torku Ayran 1 L 49,50 TL

Torku Süzme Yoğurt 800 g 145 TL

Torku Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 439 TL

Torku Tam Yağlı Beyaz Peynir 1000 g 269 TL

Torku %0,1 Yağlı Süt 1 L 44,50 TL

Torku Kakaolu Helva 500 g 119 TL

Torku Sade Helva 500 g 119 TL

Sirke Çeşitleri 500 ml Elma/Üzüm 65 TL

Buono Kola Aromalı Patlayan Şekerli Çikolata 40 g 29 TL

Gof Gof Fındık Kremalı Çikolata Kaplı Gofret 32 g 16 TL

Centro Vanilya Aromalı Gofret 350 g 49 TL

Sarıyer Portakal Aromalı Gazlı İçecek 2,5 L 69,50 TL

Harmana Çözünebilir Hindiba Kahve 150 g 275 TL

Nescafe Hazır Kahve 3'ü 1 Arada 15'li 129 TL

Bitki Çayı Çeşitleri 14'lü 59,50 TL

Muhler %100 Meyve Suyu Nar 1 L 69,50 TL

Patos Critos Mısır Çerezi 115 g 39,50 TL

Patos Rolls Mısır Cipsi 135 g 42,50 TL

North Pacific Ledli Motosiklet Sırt Çantası 4.990 TL

Vanora Tek Çekmeceli Kitaplık Vitrin 8.490 TL

Ledli Vitrin Kitaplık 12.290 TL

4 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop 13.490 TL

Loya Sepetli Çok Amaçlı Dolap 4.500 TL

Spring Puf 1.990 TL

Perla Midi Çaydanlık 1.890 TL

Korkmaz Nora Derin Çelik Tencere 20 cm 1.650 TL

Korkmaz Nora Derin Çelik Tencere 24 cm 1.690 TL

am Fermuarlı Polar Erkek 329 TL

Çift Kişilik Battaniye 289 TL

Tek Kişilik Battaniye 249 TL

Tüylü Yolluk 499 TL

Ayak Paspası 199 TL

Banyo Paspas Takımı 369 TL

Lotto Mont Erkek 799 TL

Kiğılı Sweat 499 TL

Bölmeli Organizer Kutu 16L: 299,00 TL

Hobby Life Renkli Kare Saklama Kabı Seti: 179,00 TL

Bölmeli Organizer Kutu 5L: 129,00 TL

Hobby Life 3'lü Renkli Dikdörtgen Saklama Kabı Seti: 179,00 TL

4 Katlı Yemek Taşıma Kabı: 199,00 TL

Ayaklı Kurabiyelik (~13,6x13,6x21,5 cm): 99,00 TL

Ayaklı Kurabiyelik (~11,5x11,5x18 cm): 69,00 TL

Sürahi 1,85L: 99,00 TL

Yaprak Şekilli Salata Servis Seti: 219,00 TL

Okyanus Home Rendeli Narenciye Sıkacağı: 169,00 TL

Karnıyarık Tencere 699 TL

Yuvarlak Kapaklı Borcam Tencere 189 TL

Emsan Kalpten Kalbe Fincan Takımı 999 TL

4'lü Desenli Porselen Pasta Tabağı 359 TL

Porsiyonluk Yuvarlak Güveç 6'lı 109 TL

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA