BİM YENİ AFİŞ GELDİ! Bim'de yeni hafta ürünleri neler? BİM AKTÜEL 27-28-30 EKİM 2026 KATALOĞU

BİM mağazalarında bu haftadan itibaren geçerli olacak aktüel kataloglar netleşti. 27 Ekim Salı günü gıda ve temel temizlikte kaçırılmayacak fırsatlar, 30 Ekim Cuma günü ise ev tekstili, mutfak araç-gereçleri ve kişisel bakım ürünleri satışa sunuluyor. İndirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler için tam aktüel rehberi haberimizde…
İçim Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 379 TL
Dost Pastörize Toffee Nut Latte 1 L 79,50 TL
Feast Cookie Tart 400 g 239 TL
Yörsan Labne 3x180 g 149 TL
Sek %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g 157 TL
Pınar Denge Laktozsuz Süt 1 L 57,50 TL
Peysan Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Erzincan Tulum Peyniri 300 g 299 TL
Dost Naneli Ayran 300 ml 18,50 TL
İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 g 159 TL
Solo Plus Kağıt Havlu 20'li 259 TL
Stop Forte Derz Temizleyici / Yağ Çözücü / Leke Çıkarıcı 750 ml 99 TL
Solo Plus Tuvalet Kağıdı 48'li 359 TL
Abc Toz Deterjan 10 Kg 379 TL
Miss Sıvı Çamaşır Deterjanı 1500 ml 149 TL
Tursil Sıvı Bulaşık Deterjanı 750 ml 59 TL
Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu 694 ml 39 TL
Hypo Klasik Çamaşır Suyu 3730 ml 89 TL
Jenny & Willy Premium Bebek Bezi Aylık Paket 425 TL
Naturalove Zarflı Mendil 89 TL
Torku Dana Kangal Sucuk 500 g 329 TL
Torku %3 Yağlı Yoğurt 3000 g 209 TL
Torku Ayran 1 L 49,50 TL
Torku Süzme Yoğurt 800 g 145 TL
Torku Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 439 TL
Torku Tam Yağlı Beyaz Peynir 1000 g 269 TL
Torku %0,1 Yağlı Süt 1 L 44,50 TL
Torku Kakaolu Helva 500 g 119 TL
Torku Sade Helva 500 g 119 TL
Sirke Çeşitleri 500 ml Elma/Üzüm 65 TL
Buono Kola Aromalı Patlayan Şekerli Çikolata 40 g 29 TL
Gof Gof Fındık Kremalı Çikolata Kaplı Gofret 32 g 16 TL
Centro Vanilya Aromalı Gofret 350 g 49 TL
Sarıyer Portakal Aromalı Gazlı İçecek 2,5 L 69,50 TL
Harmana Çözünebilir Hindiba Kahve 150 g 275 TL
Nescafe Hazır Kahve 3'ü 1 Arada 15'li 129 TL
Bitki Çayı Çeşitleri 14'lü 59,50 TL
Muhler %100 Meyve Suyu Nar 1 L 69,50 TL
Patos Critos Mısır Çerezi 115 g 39,50 TL
Patos Rolls Mısır Cipsi 135 g 42,50 TL
North Pacific Ledli Motosiklet Sırt Çantası 4.990 TL
Vanora Tek Çekmeceli Kitaplık Vitrin 8.490 TL
Ledli Vitrin Kitaplık 12.290 TL
4 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop 13.490 TL
Loya Sepetli Çok Amaçlı Dolap 4.500 TL
Spring Puf 1.990 TL
Perla Midi Çaydanlık 1.890 TL
Korkmaz Nora Derin Çelik Tencere 20 cm 1.650 TL
Korkmaz Nora Derin Çelik Tencere 24 cm 1.690 TL
am Fermuarlı Polar Erkek 329 TL
Çift Kişilik Battaniye 289 TL
Tek Kişilik Battaniye 249 TL
Tüylü Yolluk 499 TL
Ayak Paspası 199 TL
Banyo Paspas Takımı 369 TL
Lotto Mont Erkek 799 TL
Kiğılı Sweat 499 TL
Bölmeli Organizer Kutu 16L: 299,00 TL
Hobby Life Renkli Kare Saklama Kabı Seti: 179,00 TL
Bölmeli Organizer Kutu 5L: 129,00 TL
Hobby Life 3'lü Renkli Dikdörtgen Saklama Kabı Seti: 179,00 TL
4 Katlı Yemek Taşıma Kabı: 199,00 TL
Ayaklı Kurabiyelik (~13,6x13,6x21,5 cm): 99,00 TL
Ayaklı Kurabiyelik (~11,5x11,5x18 cm): 69,00 TL
Sürahi 1,85L: 99,00 TL
Yaprak Şekilli Salata Servis Seti: 219,00 TL
Okyanus Home Rendeli Narenciye Sıkacağı: 169,00 TL
Karnıyarık Tencere 699 TL
Yuvarlak Kapaklı Borcam Tencere 189 TL
Emsan Kalpten Kalbe Fincan Takımı 999 TL
4'lü Desenli Porselen Pasta Tabağı 359 TL
Porsiyonluk Yuvarlak Güveç 6'lı 109 TL