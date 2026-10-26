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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 26 EKİM PAZARTESİ |İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul'daki barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından anbean takip ediliyor. Peki 26 Ekim 2026 İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, barajlardaki su oranı ne kadar arttı?

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İSKİ güncel baraj doluluk oranını duyurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 26 Ekim 2026 tarihinde kent genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 50 seviye üzerinde. İşte, İstanbul güncel baraj doluluk oranı...

26 EKİM İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 26 Ekim 2026 tarihli güncel rapora göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 52.87 olarak kaydedildi.

Darlık Barajı: Yüzde 88,56

Ömerli Barajı: Yüzde 77,31

Alibey Barajı: Yüzde 74,25

Elmalı Barajı: Yüzde 74,17

Istrancalar: Yüzde 50,48

Terkos Barajı: Yüzde 36,98

Sazlıdere Barajı: Yüzde 32,53

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 30,68

Kazandere Barajı: Yüzde 5,51

Pabuçdere Barajı: Yüzde 3,11

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