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Haberler Yaşam ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 26 EKİM PAZARTESİ |Bugün ŞOK'ta ne var?

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 26 EKİM PAZARTESİ |Bugün ŞOK'ta ne var?

ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki ŞOK'ta neler var? ŞOK'a hangi ürünler geldi? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım ŞOK'ta bu hafta aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Hot Wheels Tekli Araba 129 TL

Hot Wheels Taşıyıcı Şehir Seti 499 TL

Oto Çekici Seti 250 TL

Kuromi / Hello Kitty Pırpır Uçak 250 TL

Tekli Karakter Araba 499 TL

Gokidy Oyun Evi Dişçi Seti 999 TL

Lahana Bebek 699 TL

Dart 450 TL

Yapıştır Tasarla Kitap Çeşitleri 125 TL

Uzaktan Kumandalı Grafiti Jip 599 TL

Çek Bırak Nostaljik Metal Araba 199 TL

Oyuncak Karavan 350 TL

Blok Çiçek Çeşitleri 150 TL

Dağılan Araç 150 TL

Sürtmeli Hareketli Dragon Araçlar 199 TL

Klasik Motosiklet 150 TL

Sesli Işıklı Mikrofon 199 TL

Paşabahçe Bouquet Cam Kase Seti 6'lı 275 TL

Petite Patisserie Cam Servis Tabağı 175 TL

Borcam Kapaklı Dikdörtgen Fırın Tepkisi 325 TL

Borcam Kulplu Yuvarlak Fırın Tepkisi 250 TL

Borcam Borosilikat Cam Renkli Kulplu Çay Bardağı Seti 225 TL

Borosilikat Cam Süzgeçli Demlik 425 TL

Hascevher Demlikli Çaydanlık 1.490 TL

Borosilikat Cam Magnolia Kase Seti 225 TL

Borosilikat Cam Latte Seti 225 TL

Renkli Cam Termos 325 TL

Gold Metal Sunum Tepkisi Çeşitleri 50 TL

Rooc Kristal Pasta Seti 175 TL

Sos Şişesi Çeşitleri 39,50 TL

Sos Şişesi 700 ml 50 TL

Un Eleği 100 TL

Columbia Crestwood Kadın Ayakkabı Bej 4.499 TL

Columbia Drainmaker Xtr Ayakkabı Kadın Ekru/Mavi/Siyah 4.999 TL

Columbia Crestwood Ayakkabı Kahverengi/Lacivert/Siyah/Koyu Gri 5.499 TL

Columbia Strata Trail Low WP Ayakkabı Gri-Bej 5.999 TL

Columbia Terrastride Aro Ayakkabı Kadın Bej/Beyaz 4.999 TL

Columbia Terrastride Aro Ayakkabı Erkek Gri/Beyaz 4.999 TL

Columbia Drainmaker Xtr Ayakkabı Erkek Siyah/Bej 5.499 TL

Columbia Benson Crz Ayakkabı Erkek Beyaz/Siyah 4.999 TL

Columbia Konos Trs Outdry Ayakkabı Kadın Mavi 5.799 TL

Columbia Vertisol Trail Ayakkabı Erkek Bej 5.999 TL

Columbia Voyager Flx Ayakkabı Erkek Beyaz 5.999 TL

Columbia Vertisol Trail Ayakkabı Kadın Ekru 4.999 TL

Columbia Bahama X Relaxed Ayakkabı Erkek Gri/Kahverengi 4.999 TL

Columbia Bethany Crz Ayakkabı Kadın Beyaz 4.999 TL

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