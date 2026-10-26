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Haberler Yaşam TARIM KREDİ 26 EKİM AKTÜEL KATALOĞU |HAFTALIK KAMPANYALAR

TARIM KREDİ 26 EKİM AKTÜEL KATALOĞU |HAFTALIK KAMPANYALAR

Tüketicilerin beklediği Tarım Kredi Kooperatifi 26 Ekim aktüel kataloğu yayımlandı. Tarım Kredi Kooperatifi'nde gelecek hafta raflarda yer alacak birçok ürün tüketicilerin ilgisini çekiyor. Tarım Kredi Kooperatifi'nin indirim dolu fırsatlarından yararlanmak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İşte Tarım Kredi Kooperatifi 26 Ekim aktüel ürünler kataloğu...

TARIM KREDİ AKTÜEL 20-26 EKİM İNDİRİMLERİ

Fermente Dana Kangal Sucuk (Kg): 1.049,00 TL

Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir (900 g): 499,00 TL

Bebek Bezi Çeşitleri (XL 62'li / Junior 78'li / Maxi 100'lü): 379,00 TL

Süzme Peynir (900 g): 229,00 TL

Milföy Hamuru (1 Kg): 155,00 TL

Siyah Zeytin (1000 g): 165,00 TL

Tereyağı (500 g): 389,00 TL

Sıvı Deterjan (2500 ml): 249,90 TL

Üzüm Pekmezi (800 g): 189,90 TL

Buzdolabı Poşeti (Orta & XL 3'lü): 69,90 TL

Osmancık Pirinç (5 Kg): 389,00 TL

Yuvarlak Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 g): 459,00 TL

Çay (3 Kg): 849,00 TL

Pilavlık Bulgur (5 Kg): 189,00 TL

Kırmızı Mercimek (2,5 Kg): 215,00 TL

Yarım Yağlı Yoğurt (3000 g): 145,00 TL

Piliç Nugget (1 Kg): 169,00 TL

Doğal Maden Suyu (200 ml x 12 Adet): 99,00 TL

Matik Çamaşır Deterjanı (10 Kg): 429,00 TL

Bambu Özlü Kağıt Havlu (16'lı): 209,90 TL

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