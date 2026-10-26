TARIM KREDİ 26 EKİM AKTÜEL KATALOĞU |HAFTALIK KAMPANYALAR

İşte Tarım Kredi Kooperatifi 26 Ekim aktüel ürünler kataloğu...
TARIM KREDİ AKTÜEL 20-26 EKİM İNDİRİMLERİ
Fermente Dana Kangal Sucuk (Kg): 1.049,00 TL
Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir (900 g): 499,00 TL
Bebek Bezi Çeşitleri (XL 62'li / Junior 78'li / Maxi 100'lü): 379,00 TL
Süzme Peynir (900 g): 229,00 TL
Milföy Hamuru (1 Kg): 155,00 TL
Siyah Zeytin (1000 g): 165,00 TL
Tereyağı (500 g): 389,00 TL
Sıvı Deterjan (2500 ml): 249,90 TL
Üzüm Pekmezi (800 g): 189,90 TL
Buzdolabı Poşeti (Orta & XL 3'lü): 69,90 TL
Osmancık Pirinç (5 Kg): 389,00 TL
Yuvarlak Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 g): 459,00 TL
Çay (3 Kg): 849,00 TL
Pilavlık Bulgur (5 Kg): 189,00 TL
Kırmızı Mercimek (2,5 Kg): 215,00 TL
Yarım Yağlı Yoğurt (3000 g): 145,00 TL
Piliç Nugget (1 Kg): 169,00 TL
Doğal Maden Suyu (200 ml x 12 Adet): 99,00 TL
Matik Çamaşır Deterjanı (10 Kg): 429,00 TL
Bambu Özlü Kağıt Havlu (16'lı): 209,90 TL