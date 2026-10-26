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Haberler Yaşam Uludağ'da bir garip olay! Yaşlı adam tüm çabalara rağmen şehre dönmek istemedi: Beni burada bırakın

Uludağ'da bir garip olay! Yaşlı adam tüm çabalara rağmen şehre dönmek istemedi: Beni burada bırakın

Bursa Uludağ'da doğa yürüyüşü yapan dağcılık ekibi, ormanlık alandaki ıssız bir mağaranın derinliklerinde tek başına yaşayan yaşlı bir adamla karşılaştı. Şehir merkezine dönmesi için yapılan tüm ısrarları geri çeviren adamı ikna edemeyen sporcular, dondurucu gece öncesi zamana karşı yarıştı.

İHA

Giriş Tarihi:

Uludağ'da ormanlık alandaki bir mağaraya sığınan Metin T., bölgede dağcılık ve trekking sporuyla ilgilenen Düzgün Çelik'in dikkatini çekti.

Yaşlı adamla konuşan Çelik ve beraberindeki sporcular, kendisini mağaradan ayrılarak şehir merkezine dönmeye ikna etmeye çalıştı. Ancak Metin T., herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını ve bir ihtiyacının bulunmadığını belirterek, mağaradan ayrılmak istemediğini ifade etti.

SOĞUKTA KALMAMASI İÇİN YARDIM ETTİLER

Yaşlı adamın geceyi mağarada geçirmesi halinde soğuktan etkilenebileceğini ve yiyecek bulmakta zorlanabileceğini düşünen sporcular, kendisine battaniye, mat ve yiyecek götürdü.

Metin T.'nin mağaradan ayrılması ve şehir merkezine dönmesi için yapılan ikna çalışmaları sürerken, yaşlı adamın son durumu ve mağarada kalmaya devam edip etmediği henüz netlik kazanmadı.

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