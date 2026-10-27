10 KASIM RESMİ TATİL Mİ? | 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil mi?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım yaklaşırken, resmi tatil durumu yeniden gündeme geldi. Anma törenlerine katılacak öğrenciler ve günlük planlarını yapmak isteyen vatandaşlar, 10 Kasım'da okulların ve iş yerlerinin tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? İşte detaylar…
10 KASIM 2026 RESMİ TATİL Mİ?
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun metnine göre 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil kapsamında değildir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında ulusal bayram ve genel tatil günleri açıkça listelenmiştir.
10 Kasım, ulusal yas ve anma günü olarak kabul edildiği için takvimde tam gün veya yarım gün tatil kategorisine girmez.
10 KASIM'DA OKULLAR AÇIK MI, DERS İŞLENECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimine göre 10 Kasım günü tüm kademelerdeki okullar eğitim-öğretime devam eder. Okullarda ilk dersten önce saat 09.05'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan anma törenleri düzenlenir. Törenlerin ardından ders akışı normal seyrinde sürer.
RESMİ TATİL GÜNLERİ
Resmi tatil günleri ve 10 Kasım arasındaki hukuki farkı anlaşılır kılan takvim şu şekildedir:
1 Ocak: Yılbaşı (Tam Gün)
23 Nisan: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Tam Gün)
1 Mayıs: Emek ve Dayanışma Günü (Tam Gün)
19 Mayıs: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Tam Gün)
15 Temmuz: Demokrasi ve Milli Birlik Günü (Tam Gün)
30 Ağustos: Zafer Bayramı (Tam Gün)
29 Ekim: Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim yarım gün olmak üzere toplam 1,5 gün)
Ramazan ve Kurban Bayramları: Dini Bayram Tatilleri