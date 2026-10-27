Haberler Yaşam 10 KASIM RESMİ TATİL Mİ? | 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil mi? 10 KASIM RESMİ TATİL Mİ? | 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü yaklaşırken gözler resmi tatil takvimine çevrildi. Öğrenciler, veliler ve çalışanlar, 10 Kasım’da okulların ve kamu kurumlarının tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı. İşte detaylar… HABER MERKEZİ









Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım yaklaşırken, resmi tatil durumu yeniden gündeme geldi. Anma törenlerine katılacak öğrenciler ve günlük planlarını yapmak isteyen vatandaşlar, 10 Kasım'da okulların ve iş yerlerinin tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? İşte detaylar…

10 KASIM 2026 RESMİ TATİL Mİ? 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun metnine göre 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil kapsamında değildir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında ulusal bayram ve genel tatil günleri açıkça listelenmiştir. 10 Kasım, ulusal yas ve anma günü olarak kabul edildiği için takvimde tam gün veya yarım gün tatil kategorisine girmez.