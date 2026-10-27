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2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? İŞTE ÖSYM'NİN AÇIKLAMA TARİHİ

25 Ekim'de gerçekleştirilen KPSS lise düzeyi sınavının ardından adaylar 'KPSS sonuçları ne zaman çıkacak?' sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM, 120 soruluk sınav değerlendirmesinin ardından sonuçların ilan edileceği günü duyurdu. Sınav puanları nereden ve nasıl öğrenilecek? İşte sonuç sorgulama detayları ve tüm merak edilenler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Memur adaylarının heyecanlı bekleyişi devam ediyor! ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvimle birlikte KPSS Ortaöğretim sonuç açıklanma günü belli oldu. Sınav sonuçları nereden sorgulanacak? Detaylar haberimizde…

KPSS ORTAÖĞRETİM CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI!

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 25 Ekim 2026 tarihinde saat 13.15'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 4 Kasım 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından puanlarını ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilecek. Sonuç ekranına erişmek için T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılması gerekecek.

Sınav puanlarını öğrenmek isteyen adayların sonuç tarihinde ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

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