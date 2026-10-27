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Haberler Yaşam 28 EKİM'DE HASTANELER AÇIK MI? Hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler çalışma düzeni!

28 EKİM'DE HASTANELER AÇIK MI? Hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler çalışma düzeni!

Cumhuriyet Bayramı öncesinde hastaneler, eczaneler ve sağlık ocaklarında hizmet saatleri değişti. Kritik saat sonrasında sadece acil servisler devrede olacak!

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

28 EKİM’DE HASTANELER AÇIK MI? Hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler çalışma düzeni!

Sağlık ocağı ve hastanede işi olanlar dikkat, kapılar o saatte kapanıyor! 28 Ekim yarım gün resmi tatili öncesi poliklinikler ve aile sağlığı merkezleri için mesai saatleri sil baştan düzenlendi. Randevusu ve muayenesi olanlar için kritik saat açıklandı!

28 EKİM HASTANELER AÇIK MI?

Hastanelerin poliklinikleri ve sağlık ocaklarının 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün yani öğlene kadar hizmet vermesi bekleniyor. Ancak acil servisler 7/24 açık olacak.

29 Ekim Perşembe günü ise sağlık ocakları ve rutin hastane poliklinikleri kapalı olacak. Acil servisler ve nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

28 EKİM’DE HASTANELER AÇIK MI? Hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler çalışma düzeni!

HASTANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler 30 Ekim Cuma günü normal çalışma düzenlerine dönecek.

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