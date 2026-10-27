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Haberler Yaşam 28 EKİM'DE NOTERLER AÇIK MI? | 28 Ekim'de noterler saat kaça çalışacak?

28 EKİM'DE NOTERLER AÇIK MI? | 28 Ekim'de noterler saat kaça çalışacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde noterlerde işlem yapmak isteyen vatandaşlar, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, noterler 28 Ekim’de açık mı, saat kaça kadar hizmet verecek? İşte noterlerin 28-29 Ekim çalışma düzeni...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Cumhuriyet Bayramı öncesinde noterlik işlemlerini tamamlamak isteyenler, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü noterlerin mesai saatlerine odaklandı. Resmî tatil nedeniyle çalışma düzeninde değişiklik olup olmadığını merak eden vatandaşlar, "28 Ekim noterler açık mı, kaçta kapanıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel çalışma saatleri...

28 EKİM 2026 NOTERLER YARIM GÜN MÜ, KAÇA KADAR AÇIK?

28 Ekim 2025 Çarşamba günü yarım gün resmi tatil olmasından dolayı noterler saat 13.00'e kadar açık olacak.

29 EKİM NOTERLER RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında noterler kapalı olacak. Noterler, 30 Ekim 2026 Cuma günü normal mesai saatlerine dönecek.

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