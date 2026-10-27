28 EKİM'DE NOTERLER AÇIK MI? | 28 Ekim'de noterler saat kaça çalışacak?

Cumhuriyet Bayramı öncesinde noterlik işlemlerini tamamlamak isteyenler, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü noterlerin mesai saatlerine odaklandı. Resmî tatil nedeniyle çalışma düzeninde değişiklik olup olmadığını merak eden vatandaşlar, "28 Ekim noterler açık mı, kaçta kapanıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel çalışma saatleri...