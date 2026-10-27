29 Ekim'de hangi yollar kapalı? Cumhuriyet Bayramı'nda hangi yollar kapalı olacak? 29 Ekim trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için İstanbul'da ulaşım hazırlıkları tamamlanırken sürücülerin gözü de Valilik tarafından duyurulan trafik tedbirlerine çevrildi. Tören alanına yakın güzergahlardan geçmeyi planlayan vatandaşlar, yolculuklarında aksama yaşamamak için ulaşım düzenlemelerini yakından takip ediyor.
29 EKİM'DE HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK?
Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da düzenlenecek resmi geçit töreni için bazı güzergahlarda araç geçişine izin verilmeyecek. İstanbul Valiliği'nin duyurusuna göre 29 Ekim Perşembe günü saat 05.45'ten itibaren Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
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29 EKİM İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ
İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı törenlerinde güvenliğin sağlanması ve trafik yoğunluğunun kontrol altına alınması amacıyla kapatılacak yolları duyurdu.
29 EKİM'DE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR VE BAĞLANTILAR ŞÖYLE:
-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönleri
-D-100 kuzey ve güney istikametlerinden Vatan Caddesi'ne girişler
-Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler
-Edirnekapı'dan Vatan Caddesi'ne girişler
-Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler
-Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler
-Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler
-Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler
-Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler
-Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan Aksaray yönü üzerinden Vatan Caddesi'ne girişler
-Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi'ne girişler
-Hal Yolu'nun güney istikametinden Vatan Caddesi'ne girişler
-Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım
-Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım
-Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi) Vatan Caddesi'ne katılım
-Vatan Caddesi'ne bağlanan diğer tüm cadde ve sokaklardan girişler
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29 EKİM İSTANBUL ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NERELER?
İstanbul Valiliği, özellikle tören alanının çevresindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla sürücülerin açık tutulan ana arterleri kullanmasını önerdi.
29 EKİM'DE KULLANILABİLECEK ALTERNATİF YOLLAR:
-Turgut Özal Millet Caddesi
-Fevzipaşa Caddesi
-Atatürk Bulvarı
-D-100 Karayolu
-O-3 Hal Yolu
29 EKİM VATAN CADDESİ SAAT KAÇTA AÇILACAK?
Cumhuriyet Bayramı'nın resmi geçit törenine ev sahipliği yapacak Vatan Caddesi, 29 Ekim Perşembe günü saat 05.45'te araç trafiğine kapatılıyor. Ulaşım kısıtlaması, tören sona erene kadar sürdürülecek.
İstanbul Valiliği tarafından yolların yeniden açılacağı kesin bir saat paylaşılmadı. Trafik akışının programın tamamlanmasının ve gerekli güvenlik kontrollerinin ardından normale dönmesi bekleniyor.