Haberler Yaşam Bankada işlemi olanlar dikkat, kapılar o saatte kapanıyor! 28 Ekim bankalar açık mı? Bankada işlemi olanlar dikkat, kapılar o saatte kapanıyor! 28 Ekim bankalar açık mı? 28 Ekim'de bankaya gidecekler saatlere dikkat! Resmi tatilin başlamasıyla birlikte para transferi ve kredi işlemleri için tanınan süre kısaldı. Peki banka kapıları saat kaçta kapanacak, işlemler yarım kalacak mı? HABER MERKEZİ









Bayram tatili öncesinde vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan birisi de, '28 Ekim bankalar açık mı?' suali. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde şubelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. İşte vatandaşların bilmesi gereken o kritik kapanış saati...

28 EKİM BANKALAR AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞACAK? Cumhuriyet Bayramı öncesinde banka şubelerinde yarım günlük mesai uygulanıyor. 28 Ekim Çarşamba günü bankalar saat 13.00'e kadar hizmet verecek. Bu saatten itibaren resmi tatil başlayacağı için işlemler sona eriyor.