Bankada işlemi olanlar dikkat, kapılar o saatte kapanıyor! 28 Ekim bankalar açık mı?

Bayram tatili öncesinde vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan birisi de, '28 Ekim bankalar açık mı?' suali.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde şubelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. İşte vatandaşların bilmesi gereken o kritik kapanış saati...
28 EKİM BANKALAR AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞACAK?
Cumhuriyet Bayramı öncesinde banka şubelerinde yarım günlük mesai uygulanıyor. 28 Ekim Çarşamba günü bankalar saat 13.00'e kadar hizmet verecek. Bu saatten itibaren resmi tatil başlayacağı için işlemler sona eriyor.
29 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Ekim Perşembe günü resmi tatil sebebiyle bankalar kapalı olacak. Resmi tatil kapsamında banka şubelerinde vezne hizmetleri ve yüz yüze müşteri işlemleri gerçekleştirilemeyecek.
Bayram günü para çekmek veya hesabına para yatırmak isteyen vatandaşlar ise ATM'lerden yararlanabilir. Mobil ve internet bankacılığı hizmetleri de kullanılmaya devam edecek.
28-29 EKİM'DE EFT, FAST VE HAVALE YAPILACAK MI?
Bankalar arası para transferlerinde kullanılan EFT sistemi, 28 Ekim'de saat 13.00'e kadar çalışacak. Bu saatten sonra verilen standart EFT talimatları, bankanın uygulamasına göre ilk iş gününe aktarılabilecek. 29 Ekim'de ise resmi tatil nedeniyle EFT işlemleri gerçekleştirilemeyecek.
FAST sistemi, bayram tatilinde de 7 gün 24 saat hizmet verecek.