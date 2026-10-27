Eviniz bir türlü ısınmıyor mu? Faturayı düşürebilecek 7 etkili yöntem

5. KISA SÜRELİ VE ETKİLİ HAVALANDIRMA YAPIN

Kış aylarında pencereleri uzun süre aralık bırakmak, duvarların ve eşyaların soğumasına neden olabilir. Bunun yerine pencereleri kısa süreli açarak çapraz havalandırma yapmak, iç mekan havasını yenilerken ısı kaybını sınırlamaya yardımcı olur. Nem ve küf oluşumunu önlemek için düzenli havalandırma ihmal edilmemelidir.

6. ZEMİN VE DUVAR YALITIMINA ÖNEM VERİN

Özellikle giriş katlarında ve yalıtımı yetersiz evlerde zeminlerden soğuk hissedilebilir. Halı ve kilim kullanmak, zeminin soğukluğunu azaltmaya yardımcı olur. Uzun vadede çatı, dış duvar ve pencere yalıtımını iyileştirmek ise enerji verimliliği açısından daha etkili sonuçlar sağlayabilir.