Güllü dosyasında yeni gelişme! Tuğyan hakkında şoke eden iddia: “Hastalar uyusun diye…”

"HASTALAR UYUSUN DİYE İĞNE YAPIYORDU"

Eminoğlu'nun en dikkat çeken suçlamalarından biri, gece saatlerinde ses çıkaran hastalara yönelik uygulamalar oldu. Eski nişanlı, Gülter'in kendi rahatını sağlamak amacıyla hastalara uyumaları için iğne yaptığını ileri sürdü.

Eminoğlu, iddiasını şu sözlerle dile getirdi: "Kendi rahat olsun diye geceleri onlara iğne vuruyor, uyusunlar diye. Sigara içiyor, aşağıya gidiyor."