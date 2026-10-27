İstanbul'da sağanak alarmı! Şile sular altında! 3 yaşlı kardeş evlerinde mahsur kaldı

"Hava yağdı, Allah'ın yağmuru, yapacak bir şey yok. 3 kişi evde duruyoruz. Yoldan geçenlerden belediyeyi aramasını istedim."

Şile'nin Ahmetli köyünde yaşayan 3 yaşlı kardeşin tek katlı evi de yağıştan etkilendi. Evi ve bahçesi sular altında kalan kardeşler, içeride mahsur kalarak kurtarılmayı bekledi. Kardeşlerden birinin yatalak olduğu öğrenildi.

"KİMSE BİR ŞEY YAPMADI"

Yaşlı kardeşlerin akrabası Arzu Aydın ise evdeki durumun ciddi olduğunu belirterek yardım çağrısında bulundu. Kendi evine bakmak için bölgeye geldiğini söyleyen Aydın, gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşadığını ifade etti.

Aydın, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Ablamız çok mağdur. Kendi evime bakmaya buraya geldim. Burayı görünce 'Yenge, nasılsın, evde su var mı?' dedim. 'Kimse bir şey yapmadı' dedi. İçeride hasta, yatalak var."