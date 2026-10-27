İstanbul'da sağanak alarmı! Şile sular altında! 3 yaşlı kardeş evlerinde mahsur kaldı

Son dakika: İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, Şile'de hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktayı su basarken, göle dönen yollar havadan görüntülendi. Bazı vatandaşlar ise evlerinde mahsur kaldı.
ŞİLE'DE SAĞANAK FELAKETİ! 3 YAŞLI KARDEŞ EVLERİNDE MAHSUR KALDI
İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak yağış, Şile'de hayatı olumsuz etkiledi. İlçede yollar adeta göle dönerken, bazı evlerin bahçelerini de su bastı. Yağışın ardından ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi. Şile'nin Ahmetli köyünde ise aynı evde yaşayan 3 yaşlı kardeş, su basan evlerinde mahsur kaldı.
HAVADAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER KORKUTTU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından kentte etkili olan sağanak, Şile'de su baskınlarına neden oldu. İlçede çok sayıda sokak ve ev sular altında kalırken, yollar adeta göle döndü. Bazı evlerin bahçelerini de su bastı. Sağanağın ardından ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.
3 YAŞLI KARDEŞ EVLERİNDE MAHSUR KALDI
Şile'nin Ahmetli köyünde yaşayan 3 yaşlı kardeşin tek katlı evi de yağıştan etkilendi. Evi ve bahçesi sular altında kalan kardeşler, içeride mahsur kalarak kurtarılmayı bekledi. Kardeşlerden birinin yatalak olduğu öğrenildi.
Evde mahsur kalan Emine Beykoz, yaşadıkları durumu şu sözlerle anlattı:
"Hava yağdı, Allah'ın yağmuru, yapacak bir şey yok. 3 kişi evde duruyoruz. Yoldan geçenlerden belediyeyi aramasını istedim."
"KİMSE BİR ŞEY YAPMADI"
Yaşlı kardeşlerin akrabası Arzu Aydın ise evdeki durumun ciddi olduğunu belirterek yardım çağrısında bulundu. Kendi evine bakmak için bölgeye geldiğini söyleyen Aydın, gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşadığını ifade etti.
Aydın, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:
"Ablamız çok mağdur. Kendi evime bakmaya buraya geldim. Burayı görünce 'Yenge, nasılsın, evde su var mı?' dedim. 'Kimse bir şey yapmadı' dedi. İçeride hasta, yatalak var."